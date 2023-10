Собянин: В московской системе образования работает 15 тысяч молодых учителей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более тысячи молодых учителей начали работать в московской системе образования в этом учебном году. Всего в столице около 15 тысяч таких педагогов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Для погружения в профессиональную среду молодым педагогам доступно около 500 программ и курсов повышения квалификации, а также помощь опытных наставников. Для учителей организуют полезный досуг: лекции и экскурсии в музеях, встречи с интересными людьми, походы и путешествия по стране», — написал Мэр Москвы.

Все учителя могут участвовать в конкурсах профмастерства. Главный городской конкурс — «Педагоги года Москвы». В этом году в нем победил Сергей Валюгин, учитель русского языка и литературы школы имени Ф.М. Достоевского.

«Сергей также достойно проявил себя на всероссийском уровне и вошел в число лауреатов финального конкурса “Учитель года России — 2023”. Поздравляю и желаю всем учителям успешного года!» — написал Сергей Собянин.

