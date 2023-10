Source: MIL-OSI Russian Language News

Уважаемые иностранные студенты первого курса! 11 октября 2023 г. состоится собрание иностранных обучающихся. Наша встреча пройдёт в актовом зале в 14:00. Прошу принять во внимание, что явка обязательна.

Повестка собрания:

правила въезда и выезда из Российской Федерации, вопросы миграционного учёта, дактилоскопии, медицинского освидетельствования и проживания в общежитиях СПбГАСУ; правила пребывания в РФ; общая информация; внеучебная деятельность.

Собрание проводит руководство СПбГАСУ.

Явка на собрание ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Если у вас возникли вопросы – обращайтесь по тел. +7 (812) 316-73-14 и по электронной почте pvs@spbgasu.ru,>spbgasu.edu@gmail.com

