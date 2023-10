Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства отключили столичные фонтаны. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«5 октября выключили все столичные фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы. Вначале из сооружений сливают воду, затем продувают трубопроводы и тщательно очищают чаши, скульптуры и другие элементы. После завершения подготовительных работ приступим к консервации. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем на зимний период специальными конструкциями. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируем, сухие фонтаны в парках и на площадях закрываем специальными экранами», — рассказал Петр Бирюков.

Зимой фонтаны подготовят к новому сезону, который в Москве традиционно начинается в последних числах апреля.

Специалисты проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, а также проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI