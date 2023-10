Политех победил в двух номинациях премии EEUA

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

4 октября в Научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» состоялось торжественное вручение премии «Интернационализация высшего образования» Ассоциации восточно-европейских университетов (Eastern European Universities Association, EEUA).

Ежегодно EEUA проводит тематическую конференцию по высшему образованию, которая представляет собой эффективную площадку для международного взаимодействия и обсуждения новых трендов и вызовов в области интернационализации. На конференции состоялось награждение обладателей премии EEUA.

В этом году Политехнический университет победил в двух номинациях. Награду за «Личный вклад» вручили проректору по международной деятельности Дмитрию Арсеньеву.

За годы существования премии коллектив международных служб Политеха регулярно представлял на конкурс реализуемые нами проекты. Мы неоднократно побеждали в различных номинациях EEUA . Мне приято, что в этом году награда в номинации “Личный вклад” стала квинтэссенцией многолетней и профессиональной работы возглавляемой мною команды международников , — поблагодарил организаторов Дмитрий Арсеньев.

В номинации «Международная репутация вуза» с проектом «Официальный аккаунт СПбПУ в WeChat как инструмент информационной экспансии в китайское научно-образовательное пространство» победила команда международых служб в составе начальника отдела международных научных и внешнеэкономических связей Сергея Антонова, директора центра международного рекрутмента и коммуникаций Марии Бочаровой, заместителя начальника отдела международных научных и внешнеэкономических связей Ольги Васильевой и ведущего специалиста Представительства СПбПУ в Шанхае Дарины Бальжимаевой.

Проект воплотил идею комплексной информационной экспансии в китайское научно-образовательное пространство, уже реализовано множество активностей и мер по продвижению СПбПУ. Международные службы впервые разместили профиль вуза на китайском образовательном портале, провели рекламную кампанию в крупнейшей китайской поисковой системе BAIDU. Главным достижением и ядром проекта университета стал выход в самый популярный китайский мессенджер с функциями социальной сети — WeChat . Всё это позволило масштабировать информационное воздействие на целевые аудитории СПбПУ и существенно повысить их вовлеченность.

Участие в конкурсе EEUA — это отличная возможность поставить перед собой новые цели и задачи, проанализировать проделанную работу, а также познакомиться с опытом и кейсами продвижения и рекрутмента других университетов , — поделилась Мария Бочарова.

На церемонии коллеги из российских и зарубежных вузов продемонстрировали свои наработки в области международного сотрудничества и образования.

Признание достижений Политехнического университета со стороны международного университетского сообщества очень ценно для нас. Ведь именно профессионалы могут оценить те инициативы, те идеи и проекты, которые на протяжении многих лет продвигал Политех, чтобы стать действительно ведущим вузом не только России, но и мирового научно-образовательного пространства. Международная репутация не возникает на пустом месте, она приобретается годами, и победа политехников именно в этой номинации абсолютно заслуженная. Отдельно хочу отметить заслуги проректора по международной деятельности Дмитрия Арсеньева и поздравить его с премией в номинации “Личный вклад”. Многие достижения в международной деятельности Политеха — это действительно результат его личных усилий и системной работы , — поздравил ректор СПбПУ Андрей Рудской.

