Поздравляем со Всемирным днём учителей!

5 октября около 100 государств мира отмечают Всемирный день учителей. Он учреждён ЮНЕСКО только в 1994 году, в то время как в Советском Союзе День учителя праздновался ещё в 1965 года в первое воскресенье октября. В результате в сознании россиян никакой разницы между отечественным и международным праздником нет. Тем более, что по Указу Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 года № 1961, национальный День учителя был закреплён на ту же дату, что и Всемирный.

Праздник касается всех работников сферы образования, но в первую очередь ассоциируется именно со школьными учителями. Праздник любим и педагогами, и детьми, которые в этот день традиционно получают возможность управлять школой и вести уроки.

Поэтому Государственный университет управления поздравляет с праздником весь свой профессорско-преподавательский состав, но особенно педагогов Предуниверсария. Свет учения и душевное тепло, которые вы несёте своим ученикам, ощущаются во всём университете. Будьте счастливы в своей профессии!

Силами учеников Предуниверсария сегодня в Актовом зале ГУУ будет проведён концерт в честь Дня учителя. Начало в 13:30. Ждём всех с распростёртыми объятиями.

