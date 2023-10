Педагогов госпитальной школы наградили в День учителя

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Педагогов-тьюторов московской госпитальной школы проекта «УчимЗнаем» в День учителя отметили почетными званиями и знаками отличия. Они работают с детьми, которые проходят длительное лечение в больницах. Награды за многолетний труд и заслуги в сфере образования вручила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. Встреча состоялась в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

«Работа учителя — это не просто труд, а самое настоящее призвание. Это терпение, умение находить общий язык с детьми, преданность своему делу. Но работа госпитального учителя сложнее. Она требует еще большего внимания и любви. Ваши ученики — это не обычные дети, а маленькие пациенты. Помимо высоких педагогических навыков, вы должны обладать и психологическими, и медицинскими. И вы прекрасно с этим справляетесь. Вас 200 человек на весь наш огромный город и на всю московскую медицину, которая включает в себя и федеральные клиники, и городские. Здесь получают помощь дети с самыми сложными диагнозами со всей страны. Через ваши руки в год проходят почти пять тысяч учеников, и вы к каждому из них относитесь с полной самоотдачей», — обратилась к педагогам Анастасия Ракова.

Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» получила тьютор школы Лариса Будан. Нагрудный знак «Почетный наставник» — Татьяна Брежнева. Нагрудный знак «За верность профессии» — Светлана Гончарова. Нагрудный знак «Молодость и профессионализм» — тьюторы Павел Котлеров, Александра Перушкина, Оксана Поликарпова и Диана Хачатрян. Почетное звание «Почетный работник образования города Москвы» присвоили Ирине Решетниковой.

Заммэра отметила, что педагоги госпитальной школы добиваются больших результатов в своей работе. Только в прошлом году четыре их девятиклассника получили аттестаты с отличием, а два одиннадцатиклассника окончили школу с золотыми медалями. Прямо в больничных стенах дети сдают государственные экзамены. В прошедшем учебном году их успешно сдали 42 ученика девятых классов и 22 выпускника 11-х классов.

Участники проекта не только проходят школьную программу, но и пробуют силы в творческих конкурсах, научных конференциях, мероприятиях вузов. За прошлый учебный год более 500 учеников приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников, четверо заняли призовые места в Московской олимпиаде школьников, еще двое стали первыми в конкурсе исследовательских и творческих проектов Московского педагогического государственного университета и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Задача проекта «УчимЗнаем» — сделать полноценной жизнь детей, которые вынуждены лечиться месяцами и годами, например от онкологии или после трансплантации органов. Обучение проходит по желанию самих ребят, в зависимости от их самочувтвия и этапа лечения.

Вместе с госпитальной школой Москва изменила отношение к образованию детей на длительном лечении. Специалисты разработали методы и подходы к такому обучению, создали с нуля всю модель. Педагоги работают в девяти городских и федеральных клиниках, в том числе в детском хосписе и Морозовской больнице. Их опыт переняли более 60 регионов России и другие страны СНГ.

В госпитальной школе дети на длительном лечении получают полноценное образование, проходят обучение по всем школьным предметам по основным программам. Для каждого ребенка составляют индивидуальный образовательный маршрут. В него входят занятия по предметам, в кружках и секциях.

Образовательная среда госпитальной школы не напоминает больницу. Это позволяет отвлечь ребенка от болезни и лечения, вовлечь его в активную познавательную работу, вселить оптимизм, развить способности, сформировать положительную самооценку, найти новых друзей и научиться ставить себе цели.

