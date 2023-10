Парижский фарфор и советский гараж. Что подготовили московские музеи в октябре

Source: MIL-OSI Russian Language News

В музее ВДНХ рассказывают об агитационном прошлом усадьбы графов Шереметевых, в Галерее Ильи Глазунова демонстрируют знаковую частную коллекцию, а в «Царицыне» можно узнать о связи моды и фарфора. Самые интересные выставки октября — в материале mos.ru.

«Фарфор Парижа» в усадьбе Кусково

Даты: 4 октября 2023 года — 24 марта 2024 года

Адрес: улица Юности, дом 2, строение 1

Возрастное ограничение: 0+

Выставка «Фарфор Парижа» во дворце усадьбы Кусково посвящена произведениям художественного фарфора частных парижских мануфактур конца XVIII — середины XIX века. Зрители увидят около 200 экспонатов, выполненных на 12 предприятиях, среди которых заводы Шельшера, Даготи, Жакоба Пети и братьев Дарт, мануфактуры Локре, Диля и Герара, Наста, мастерские Фёйе, Депре и Лефевра, фирма Легро д’Анизи, Стоуна и Кокереля.

На выставке представлены вазы, чайно-кофейные и столовые сервизы, декоративные тарелки, подарочные чашки, скульптурная пластика и предметы интерьера. Темы художественной росписи изделий тоже многообразны: цветочные и видовые композиции, портреты известных француженок, европейских и российских государственных деятелей, военные и пасторальные сцены, сюжеты античных мифов и литературных произведений.

Во дворце усадьбы Кусково открылась выставка «Фарфор Парижа»

«Русский наив из коллекции К.Г. Богемской и А.В. Турчина» в Галерее Ильи Глазунова

Даты: 4 октября — 28 декабря

Адрес: Малый Головин переулок, дом 10, строение 1

Возрастное ограничение: 6+

Коллекция Ксении Богемской и ее сына Алексея Турчина насчитывает более тысячи картин известных художников — представителей наивного искусства.

Ксения Георгиевна Богемская (1947–2010) — искусствовед, художественный критик, автор книг о наивном искусстве и известный коллекционер. В 1990-2000-х годах она организовывала тематические выставки, вела большую работу по включению российского маргинального искусства в международный контекст. «Мы все должны искать новый язык искусствоведения для того, чтобы суметь говорить об этом не просто на обыденном уровне: “нравится — не нравится”, “красиво”, “яркие краски”, но суметь сопрячь искания таких художников, работающих непосредственно, от души, с тем, что происходит в современном искусстве, с тем, что происходит в современном духовном сознании», — говорила Ксения Богемская.

Гости увидят работы разных авторов, входящие в коллекцию, смогут раскрыть широкий пласт творческого наследия отечественных наивных художников, среди которых Павел Леонов, Василий Романенков, Алевтина Пыжова и многие другие.

«Москва без окраин. Нагатино» в Музее Москвы

Даты: 6 октября 2023 года — 4 февраля 2024 года

Адрес: Зубовский бульвар, дом 2, корпус 1

Возрастное ограничение: 0+

Новая выставка проекта «Москва без окраин», посвященного локальной идентичности городских районов, расскажет о Нагатино-Садовниках и Нагатинском Затоне.

Этот проект Музея Москвы действует с июля 2021 года. Героем выставочного сезона становится один из районов столицы, изучением и репрезентацией которого команда музея занимается вместе с его жителями, экспертами и художниками. На итоговой выставке воспоминания горожан, семейные фотографии и предметы быта соседствуют с экспонатами из музейных коллекций, архивными и библиотечными материалами, а также специально созданными для проекта произведениями современного искусства.

Выставку сопровождает обширная программа, которая разворачивается в музее и в выбранном районе. В 2021–2023 годах состоялись выставки, посвященные Таганке, Капотне, Преображенке, Арбату и Филям.

Узнать историю своего района: горожан приглашают на выставку «Москва без окраин. Нагатино»

«Агитдворец Останкино» в музее ВДНХ

Даты: 17 октября 2023 года — 24 марта 2024 года

Адрес: проспект Мира, дом 119, строение 228

Возрастное ограничение: 0+

После Октябрьской революции 1917 года владения Шереметевых национализировали. Усадьба Останкино получила охранный статус и стала музеем в октябре 1918-го, а еще через полгода приняла первых посетителей.

Во второй половине 1920-х власти начали наступление на бывшие усадьбы: они обладали доходным имуществом, и их легко можно было приспособить под утилитарные цели. Советские реалии диктовали новые выставочные правила, которые плохо сочетались с богатыми дворцовыми интерьерами, а показ буржуазных памятников как самостоятельной ценности и вовсе осуждали. К середине 1930-х годов лишь пять усадеб сохранили статус музеев. Усадьбе Останкино это удалось благодаря тому, что ее сотрудники смогли совместить научную деятельность с идеологически выверенными экспозициями, пионерскими слетами и общественной работой.

В 1928-м при усадьбе организовали фотолабораторию, благодаря ей запечатлели выставки «От дворянско-буржуазных огородов до колхоза и совхоза за Крестовской заставой», «Принудительный труд у них и социалистический труд у нас», «Деревня Марьино в прошлом и настоящем» и другие. Экспозиции в Останкинском дворце показывали в бывших графских владениях достижения строителей коммунизма и стали предтечей будущей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), открывшейся в 1939 году тоже на землях Шереметевых.

Выставка «Агитдворец Останкино» представляет уникальные кадры из жизни усадьбы в 1920-1930-е, самодельные плакаты и афиши — яркие свидетельства стилистики тех лет.

«Фарфор может все» в музее-заповеднике «Царицыно»

Даты: 19 октября 2023 года — 17 марта 2024 года

Адрес: Дольская улица, дом 1

Возрастное ограничение: 6+

Выставка мастера Императорского фарфорового завода заслуженного художника России Татьяны Чапургиной пройдет в Малом дворце. Гости, увидев уникальные и порой неожиданные экспонаты, убедятся, что возможности фарфора действительно безграничны.

До того как начать работать с фарфором, Татьяна Чапургина занималась росписью тканей и декорированием интерьеров, и этот опыт нашел отражение в новом материале. В «Царицыне» представят как привычные вазы, так и, например, фарфоровые вечерние платья, мозаичное панно, зеркала, сумочки, стулья. Большую часть предметов художница создала специально для этой выставки.

Посетители, следуя за поворотами захватывающего сюжета, познакомятся с фарфоровой модой (или фарфоровым батиком) — авторским методом Татьяны Чапургиной. В оригинальном жанре соединились мода и декоративное искусство, текстиль и фарфор. Гости оценят полихромную сюиту «Времена года в Царицынском парке» из семи платьев, которые дополнят аксессуары: воротники, сумочки, парфюмерные флаконы. Центральный экспонат — платье «Солнце взошло» с шестиметровым шлейфом.

В последнем зале, «фарфоровой комнате», все — от мебели и ламп до зеркал и ковра — создано в особой технике, предполагающей декорирование вкраплениями фарфора.

«Куплю гараж» в Музее Москвы

Даты: 20 октября 2023 года — 10 марта 2024 года

Адрес: Зубовский бульвар, дом 2, корпус 1

Возрастное ограничение: 12+

Совместная экспозиция Музея транспорта Москвы и Музея Москвы «Куплю гараж» покажет, как 18 квадратных метров личного пространства становились местом самовыражения миллионов людей и как развивалась гаражная культура в России.

Выставку поделят на несколько тематических пространств: «Витрина, где гаража нет. Официальные образы счастья», «Частный гараж. Предыстория», «Бесконечность перспективы», «Для тех, кому есть что беречь», «Для тех, кто может все починить», «Для тех, кто творит», «Для тех, кто знает, как заработать», «Для тех, кто умеет жить», «Для тех, кому пока нельзя», «Для тех, кому положено».

Гости увидят автомобили из фонда Музея транспорта Москвы: ВАЗ-2103 «Жигули», «Москвич-407», ЗАЗ-966 «Запорожец», а также ГАЗ-21 «Волга», легендарные машины движения «Самавто» — ГТЩ («Гран-туризмо Щербининых») и «Труд» из частных коллекций.

Среди интерактивных инсталляций содержимое гаражей: домашние заготовки, старые игрушки и другие памятные детали, а также «витрина счастья» советского человека с предметами роскоши вроде, например, телевизора, сервиза «Мадонна» и радиолы, хранящихся в фондах Музея Москвы. Кроме того, гости увидят гараж, имитирующий место сбора стихийного советского мужского клуба.

Часть выставки посвятят детским государствам за гаражами. Посетители смогут пройти по мини-лабиринту, имитирующему типовые советские гаражи и сараи, с подсказками о прошлом их визитеров. Также можно будет увидеть граффити художников Эльчина Али-заде, Snek a. k. a. Sneksy и Глаза.

Новые и ранее открытые выставки в городских музеях и галереях можно будет бесплатно осмотреть с 16 по 22 октября — в рамках акции «Московская музейная неделя», которая проходит в третью неделю каждого месяца. У музеев определен один день, в который все его площадки можно посетить бесплатно.

