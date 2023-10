Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С января по август 2023 года объем промышленного производства в столице вырос более чем на 12 процентов. Рост во многом обеспечен за счет увеличения выпуска товаров в обрабатывающих отраслях.

«Предприятия города стабильно развиваются. Так, за восемь месяцев 2023 года промышленное производство в столице выросло на 12,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом обрабатывающие предприятия увеличили выпуск продукции на 13,9 процента», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За восемь месяцев текущего года в Москве стали производить больше одежды, лекарственных препаратов, запчастей для автомобилей и машиностроения, а также электрического оборудования.

«Благодаря поддержке Правительства Москвы предприятия могут использовать различные инструменты для развития и продвижения бизнеса. Пул системных мер поддержки промышленников включает в себя около 20 инструментов. Сейчас мы создали чат-бот в мессенджере “Телеграм”, который, например, поможет получить информацию о существующих налоговых льготах, порядке предоставления субсидий, свободных земельных участках под строительство производств и многом другом», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Электронный помощник позволяет учитывать такие факторы, как строительство нового или развитие существующего производства, наличие или отсутствие земельного участка в собственности, а также необходимость в приобретении оборудования и подключении к инженерным коммуникациям.

Найти чат-бот в «Телеграме» можно, введя в строке поиска: @Mosprom_helpbot. Чтобы приступить к работе, нужно нажать кнопку «Начать». Затем можно ознакомиться с возможностями бота, следуя подсказкам на экране.

В Москве работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных компаний и около 100 малых. Они производят мебель, одежду, медицинское оборудование, лекарства и многие другие товары. Кроме того, в столице активно внедряются инновации.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

