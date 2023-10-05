Ночка, Брауни, Лакрица: горожане выберут имя для новорожденной альпаки в проекте «Активный гражданин»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, с помощью которого выберут имя для детеныша альпак с «Городской фермы» ВДНХ. Москвичи могут предложить свой вариант или выбрать один из шести представленных, таких как Ночка, Черничка, Нори, Брауни, Флора и Лакрица.

Все имена так или иначе связаны с детенышем. Например, имя Брауни предложили из-за окраса животного, напоминающего шоколадный десерт, а Флора — в честь августовского утра, в которое родилась малышка.

Маленькая альпака родилась на «Городской ферме» ВДНХ в конце августа этого года. Она быстро встала на ноги и уже начала изучать окрестности. Детеныш живет на ферме с родителями Педро и Досей. Это уже третье их потомство. Первым на свет появился Пако, а год назад родилась Шоколадка, имя которой также выбирали «активные граждане».

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,5 миллиона человек, всего прошло шесть тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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