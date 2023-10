На юго-востоке столицы появится предприятие по производству промышленного оборудования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Печатниках инвестор откроет производство промышленного оборудования. Договор с компанией заключили в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Предприятие по производству промышленного оборудования появится на юго-востоке столицы. Для реализации масштабного инвестиционного проекта город без торгов предоставил инвестору земельный участок площадью 0,61 гектара. Столичная компания построит производство заливочных машин высокого давления. Инвестиции в проект составят 440 миллионов рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Компания «Полимер-комплекс» работает на территории столицы с 1989 года, это один из ведущих производителей заливочных машин высокого давления для переработки пенополиуретана в России и других странах СНГ.

«Договор аренды земельного участка в промзоне Курьяново заключили с инвестором сроком на пять лет. За это время компания должна завершить строительство производства площадью 5,5 тысячи квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Выйти на активные этапы строительства компания планирует в октябре 2023 года. Сейчас здесь начали устанавливать сваи для фундамента.

«Благодаря реализации проекта на предприятие смогут трудоустроиться 90 человек. Здесь будут выпускать промышленное оборудование для производства пенополиуретана. Этот материал необходим для наполнения мягкой мебели и спальных принадлежностей, автомобильных сидений и детских игрушек. Также из него производят губки для мытья посуды, покрасочные валики и монтажную пену и используют в качестве утеплителя для труб», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Валерий Тимохин, заместитель директора компании, рассказал, что возведение двух производственных корпусов планируется завершить в 2024 году. На новом предприятии в одном цехе разместится производство оборудования для изготовления изделий из пенополиуретана мощностью до 100 заливочных машин в год, в другом будут выпускать до одного миллиона изделий из пенополиуретана в год.

Масштабный инвестиционный проект — это особый статус, который могут получить объекты, направленные на развитие инфраструктуры столицы и создание рабочих мест.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие виды продукции, а также активно внедряют инновации.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

