На Арбатско-Покровской линии появился тематический поезд «Будь в движении»

В московском метро начал курсировать новый тематический поезд, посвященный российскому движению детей и молодежи «Движение первых». Состав называется «Будь в движении» и оформлен в фирменном стиле организации — красном и синем цвете.

Пассажиры поезда узнают о деятельности движения, проектах, миссии и его ценностях: бережном отношении к природе, сохранении истории, уважении к людям и умении дружить.

«В конце 2022 года было создано российское движение детей и молодежи “Движение первых”. Мы активно сотрудничаем с молодежными организациями. Например, в этом году Московское метро стало одной из площадок празднования Дня молодежи. Новый тематический поезд расскажет пассажирам не только о самой организации, но и о базовых моральных ценностях, которых придерживаются члены детско-молодежной организации», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В тематическом составе можно также вступить в «Движение первых» отсканировав QR-коды.

Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода.

