На Арбате открылась фотовыставка «Московская промышленность создает будущее страны»

Фотоэкспозиция «Московская промышленность создает будущее страны», посвященная высокотехнологичным предприятиям города, открылась на Арбате в рамках месяца московской промышленности. Познакомиться со снимками гости и жители столицы смогут до 31 октября. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Сегодня столичные высокотехнологичные фабрики и заводы занимают треть от числа всех работающих на территории города промышленных предприятий. На них внедрены современные технологии — от роботов до искусственного интеллекта, которые позволяют выпускать инновационную продукцию и товары ежедневного пользования. Наш фотопроект позволит изнутри показать работу таких предприятий. В нем приняли участие 26 компаний, среди которых производители печатных плат, микросхем, лазерного оборудования, вычислительной техники, медицинских и других изделий», — отметил Владислав Овчинский.

Посетители смогут увидеть, как загружают печатные платы в автоматическую систему струйной отмывки замкнутого типа с вертикальной загрузкой на предприятии «МикроЭМ Технологии». Также гостям покажут процесс подготовки оптических компонентов к монтажу на плату будущего приемопередатчика на заводе «Неорос».

Благодаря фотоснимкам жители и гости столицы узнают, как изготавливают электронные модули для вычислительной техники в стенах Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники, как выглядит произведенный в Исследовательском центре имени М.В. Келдыша высокооборотный турбокомпрессор-генератор для системы преобразования тепловой энергии в электрическую, а также где проводят полномасштабные испытания по наземной отработке составляющих космических аппаратов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о мероприятиях, которые пройдут в течение месяца, приуроченного ко Дню московской промышленности. Этот праздник появился в 2017 году для поддержки столичных производителей. Он отмечается 7 октября, поскольку в этот день в 2015 году приняли закон «О промышленной политике города Москвы».

Фотовыставки о работе столичных предприятий проводят в рамках проекта «Открой#Моспром» с 2019 года. За это время организовали 30 таких экспозиций.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

