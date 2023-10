Началась регистрация на Всероссийскую олимпиаду студентов «Я – профессионал»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Внимание, стартовала регистрационная кампания седьмого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал».

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» является крупнейшим соревнованием страны, направленным на выявление и поддержку талантливых молодых людей, на создание уникальных возможностей для их самореализации, развития и профессионального становления. Основная цель Олимпиады – помочь начинающим специалистам проявить себя и продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании. Всего за шесть сезонов получено более 3,3 млн заявок на участие. Олимпиада охватывает 89 субъектов страны, более 500 государственных и негосударственных образовательных организаций.

Медалисты, победители и призеры Олимпиады по решению ученого совета образовательной организации высшего образования могут быть приравнены к лицам, получившим максимальные баллы по результатам вступительных испытаний на образовательные программы. Кроме того, все дипломанты получают возможность войти в национальную кадровую базу «Я – профессионал» и пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов Олимпиады в соответствии с постановлением предусмотрены также денежные премии от 100 000 до 300 000 рублей.

Принять участие в проекте могут студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, базового и специализированного высшего образования. Участники смогут попробовать свои силы в одном или нескольких из более 70 направлений. Они охватывают различные профессиональные сферы – от медицины и здравоохранения, компьютерных и инженерных наук до квантовых технологий, педагогических и сельскохозяйственных наук.

Олимпиада пройдет в период с ноября 2023 года по июнь 2024 года. Регистрация участников началась 27 сентября и продлится до 14 ноября включительно.

Все подробности и регистрация доступны на официальном сайте Олимпиады.

Организаторами проекта выступают: Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» совместно с Общероссийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», Российским обществом «Знание», ведущими российскими вузами, а также лидирующими компаниями страны.

