Михаил Мишустин вручил Марии Карелиной премию Правительства в области образования

4 октября 2023 года Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин вручил ежегодные премии Правительства в области образования. В Год педагога и наставника лауреатами премии стали 33 человека, включая проректора Государственного университета управления Марию Карелину. Поздравляем!

10 ежегодный премий в области образования учреждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2013 года №744. Они присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам до 5 человек по решению Правительства на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премий Правительства в области образования. Почётные грамоты Правительства вручаются за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу в этой сфере.

Марии Карелиной премия вручена за инновационную разработку комплекта учебно-методических пособий «Научно-методическое обеспечение системы подготовки специалистов и формирования комплексных компетенций в сфере цифровой трансформации управления транспортной инфраструктурой и безопасностью дорожного движения».

Председатель Правительства поблагодарил педагогов, добившихся выдающихся успехов в своей работе.

«Позвольте сердечно поздравить вас и всех преподавателей нашей страны, выразить чувства искренней признательности за ваш благородный труд. Всего вам самого доброго, вашим семьям. Пожалуйста, учите наших детишек так, чтобы они стали замечательными профессионалами в своём деле. С праздником и вас, и детей, которых вы учите!» – поздравил педагогов Михаил Мишустин.

