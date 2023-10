Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Медицинскую помощь в 200 поликлиниках, модернизированных по новому московскому стандарту, получают уже около шести миллионов горожан. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Всё больше горожан получают медицинскую помощь в обновленных по новому московскому стандарту поликлиниках. Каждая обновленная поликлиника — это не только стильный интерьер и удобная навигация, но и профессиональный коллектив врачей, оснащение самой современной медицинской техникой, комфорт для посетителей и сотрудников. Комплексный подход к ремонту позволяет повысить качество и доступность предоставляемых медицинских услуг», — рассказала Анастасия Ракова.

Столица реализует крупнейшую в стране программу модернизации амбулаторного звена. Новый московский стандарт поликлиник подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения зданий, а также единый стандарт набора специалистов.

Первый этап программы уже завершен, реконструировано 200 устаревших медучреждений. Во второй этап вошло 140 поликлиник.

В обновленных филиалах принимают врачи восьми наиболее востребованных специальностей: терапевты, кардиологи, оториноларингологи, хирурги, неврологи, офтальмологи, урологи и эндокринологи. В головных подразделениях поликлиник дополнительно работают врачи пяти узких специальностей: аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, пульмонологи, колопроктологи и инфекционисты.

В ходе капитального ремонта здания оснащают современной медицинской техникой. В филиалах устанавливают маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ и оборудование для функциональной диагностики. В головных зданиях — аппараты для исследования костной ткани, МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса и оборудование для контроля за состоянием пациентом с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Особое внимание в поликлиниках уделяют удобной навигации по зданию. При этом на каждом этаже создают зоны комфортного ожидания для пациентов. В детских поликлиниках появляются игровые зоны.

Новый стандарт включает создание комфортных условий для пациентов и врачей, повышение доступности специалистов, расширение возможностей для диагностики и профилактики заболеваний и внедрение цифровых технологий. Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI