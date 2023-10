«Лица будущего» приглашают студентов на карьерную консультацию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студентов Государственного университета управления приглашают на интерактивное образовательное мероприятие «ЛИЦА будущего», которое пройдет 7 октября.

В ходе интенсива действующие руководители НR-служб крупных компаний и карьерные консультанты, проведут тематические лекции о том, как строить карьеру, с чего начать и на что обратить внимание при построении собственной профессиональной траектории. Эксперты также расскажут о том, как вести социальные сети, чтобы не отпугнуть работодателя из госсектора, HKO или бизнеса, как и где искать контакты и знакомства в интересующей профессиональной сфере.

У пришедших будет возможность пройти тестовое собеседование, получить обратную связь от НR-специалиста с 15-летним опытом подбора персонала, проконсультироваться о том, как улучшить собственное резюме, а также сделать для него профессиональную фотографию.

На встрече также пройдет презентация новой платформы карьерных траекторий «ЛИЦА будущего», благодаря которой студенты смогут прокачивать свои навыки, знакомиться с потенциальными работодателями и реальными сотрудниками компаний.

Завершит образовательный интенсив интерактивная лекция-разговор о том, почему современные технологии, такие как нейросети и ИИ, могут стать преимуществом для студента-соискателя на желаемую должность.

Мероприятие состоится уже в эту субботу, 7 октября, по адресу: ул. Марксистская, дом 5, ПРОстранство ЛИЦА. Интенсив будет состоять из двух блоков, участники могут прийти в один из удобных временных интервалов: с 10:30 до 14:10 или с 14:10 до 19:35.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

Организатором образовательной встречи является «Московское агентство реализации общественных проектов», которое с 2015 года занимается формированием сообщества молодых профессионалов города Москвы в возрасте от 18 до 30 лет, развитием их надпрофессиональных навыков и оказывает помощь в получении полезного опыта и взаимодействии с представителями разных профессий.

