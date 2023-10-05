Коротко и ясно: биотехнологии

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
Третий выпуск подкаста «Коротко и ясно» стартовал.
Специальным гостем стала старший преподаватель Высшей школы биотехнологий и пищевых производств, Евгения Почкаева.
В выпуске ученые из Политехнического университета отвечают на вопросы студентов. Экспертами выступают преподаватели Политеха, чьи компетенции признаны не только внутри университета, но и далеко за его пределами.
Тема выпуска — биотехнологии.
Стоит ли бояться ГМО?
Правда ли БАДы помогают?
Когда еду будут печатать на 3D-принтере?
Трансгенные животные и растения — опасно или нет?
Вакцины — за или против?
В чем отличие БАДов от витаминов?
Стоит ли бояться консервантов?
Правда ли, что глутамат натрия-зло, или это обычный консервант?
Не опасно ли покупать фермерские продукты?
Вас ждут обсуждения актуальных вопросов, с которыми студенты сталкиваются в повседневной жизни.
Тема следующего выпуска-архитектура.
У вас есть возможность задать вопрос ученым Политеха, специализирующимся в этой области. Просто заполните форму обратной связи!
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