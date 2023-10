Коротко и ясно: биотехнологии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Третий выпуск подкаста «Коротко и ясно» стартовал.

Специальным гостем стала старший преподаватель Высшей школы биотехнологий и пищевых производств, Евгения Почкаева.

В выпуске ученые из Политехнического университета отвечают на вопросы студентов. Экспертами выступают преподаватели Политеха, чьи компетенции признаны не только внутри университета, но и далеко за его пределами.

Тема выпуска — биотехнологии.

Стоит ли бояться ГМО?

Правда ли БАДы помогают?

Когда еду будут печатать на 3D-принтере?

Трансгенные животные и растения — опасно или нет?

Вакцины — за или против?

В чем отличие БАДов от витаминов?

Стоит ли бояться консервантов?

Правда ли, что глутамат натрия-зло, или это обычный консервант?

Не опасно ли покупать фермерские продукты?

Вас ждут обсуждения актуальных вопросов, с которыми студенты сталкиваются в повседневной жизни.

Тема следующего выпуска-архитектура.

У вас есть возможность задать вопрос ученым Политеха, специализирующимся в этой области. Просто заполните форму обратной связи !

