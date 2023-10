Команда СПбГАСУ – победитель конкурса проектных инициатив VIII Всероссийской недели охраны труда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Владимир Красножён, Александр Глуханов, Валерия Вишнякова и Ульяна Баранова

В Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи с 26 по 29 сентября прошла VIII Всероссийская неделя охраны труда. Одним из центральных событий недели стал Молодёжный день, в рамках которого состоялся конкурс проектных инициатив «Молодёжь и охрана труда». Команда СПбГАСУ заняла в этом конкурсе первое место с проектом «Применение технологии захвата движений при обучении работам на высоте».

В состав команды под руководством доцента кафедры техносферной безопасности Александра Глуханова вошли студенты четвёртого курса бакалавриата Валерия Вишнякова, Владимир Красножён и Ульяна Баранова.

Авторы проекта создали инновационную методику обучения безопасным приёмам работ на высоте за счёт системы захвата движений NOITOM для учебно-тренировочного тренажёра «Высота».

Тренажёр, запущенный в эксплуатацию в 2023 г. на полигоне СПбГАСУ «Умный труд», позволяет на практике закрепить полученные теоретические знания о методах безопасного ведения работ на высоте.

Суть новой методики заключается в записи эталонного комплекса движений опытного работника и последующем сравнении комплекса движений обучаемого с эталонной записью. Обучение считается пройденным успешно, если отклонение, вычисленное при сравнении записей, не превышает 20 процентов.

Авторы проекта полагают, что использование компьютерной программы практически полностью исключает человеческий фактор при оценке знаний и умений. Повышается качество обучения безопасным методам ведения работ на высоте. Кроме того, анкетирование выявило рост удовлетворённости обучающихся качеством образовательных услуг.

Помимо конкурса, представители СПбГАСУ участвовали в других мероприятиях Всероссийской недели охраны труда.

Александр Глуханов принял участие в ярмарке вакансий, где рассказал абитуриентам и их родителям об учебном процессе в университете, условиях поступления и перспективах после окончания вуза.

Кроме того, Александр Глуханов по приглашению Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) выступил на круглом столе «Снижение уровня производственного травматизма в строительстве. Инновационные решения в области охраны труда» с докладом «Инновационный образовательный проект: современные образовательные технологии для обеспечения безопасности труда в строительной отрасли (2022–2026 гг.)». Он сообщил о достижениях СПбГАСУ в области цифровых решений для обучения безопасности труда.

Валерии Вишняковой запомнилась выставка новейших разработок в сфере индивидуальной защиты, организации питания при работе с вредными условиями труда, обучения с применением виртуальной и дополненной реальности.

Владимир Красножён рассказал, что в ходе Молодёжного дня познакомился с представителем компании, разрабатывающей электронные системы обучения по охране труда, и получил демонстрационную версию компьютерной программы для подготовки сварщиков. Полученные материалы Владимир планирует использовать для своего дипломного проекта.

По мнению Ульяны Барановой, участие во Всероссийской неделе охраны труда и победа в конкурсе открывают новые возможности для развития. Студенты получили опыт выступления перед публикой, подтвердили свою компетентность, приобрели уверенность в себе.

Молодёжный день Всероссийской недели охраны труда – крупнейшее событие в области популяризации современных технологий в сфере охраны труда, производственной и экологической безопасности для обучающихся. Его организатор – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператор – фонд «Росконгресс», соорганизатор – фонд «Надёжная смена».

Инновационный полигон «Умный труд» призван повысить безопасность труда и снизить уровень травматизма на строительных площадках. На полигоне реализуется проект «Современные образовательные технологии для обеспечения безопасности труда в строительной отрасли» в рамках статуса федеральной инновационной площадки, полученного СПбГАСУ в 2022 г.

