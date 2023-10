Клуб интернациональной дружбы ГУУ приглашает студентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

9 октября в фойе Актового зала Государственного университета управления состоится презентация Клуба интернациональной дружбы.

На мероприятии председатели землячеств вуза расскажут о себе и своей деятельности, поделятся успехами и дальнейшими планами.

Активисты клуба подготовили для собравшихся дефиле в национальных костюмах, танцевальные номера землячеств, викторины и конкурсы.

В завершении встречи состоится общий танцевальный круг.

Приглашаем всех студентов университета прийти на презентацию КИД ГУУ 9 октября в 14:30 в фойе Актового зала.

Клуб интернациональной дружбы ГУУ действует уже более 10 лет и на данный момент включает 11 землячеств. Цель клуба – знакомство с культурой народов мира, патриотическое воспитание студентов, а также воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей.

