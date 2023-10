Итоги VI Международной исторической школы: одно большое приключение

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Торжественное закрытие VI Международной исторической школы, организаторами которой выступили Министерство науки и высшего образования, Ассоциация «Российское историческое общество», Фонд «История Отечества» и Новосибирский государственный университет, состоялось 28 сентября.

За четыре дня в рамках программы школы был создан 31 проект по пяти направлениям: «Азиатская Россия на перекрестье мировых культур (Древность, Средневековье, Новое и Новейшее время)», «Актуальные вопросы изучения и сохранения исторической памяти», «Российский опыт политических и социально-экономических трансформаций (XIX—XX вв.)», «Российское литературное наследие; урбанизм и городская повседневность в СССР», «Города науки: развитие научного потенциала».

В состав жюри вошли председатель комиссии, ректор НГУ Михаил Федорук, директор ГИ НГУ, доктор исторических наук, профессор Андрей Зуев, директор института международных отношений КФУ, доцент, кандидат исторических наук Рамиль Хайрутдинов, заместитель министра культуры НСО, кандидат исторических наук Евгений Сазонов, директор государственного архива НСО, кандидат исторических наук Дмитрий Симонов, ответственный секретарь отделения Российского исторического общества в Республике Бурятия, старший научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, доктор исторических наук Евгений Нолев.

На финальную защиту прошли пять проектов — по одному от каждого тематического направления. В число финалистов попала команда НГУ с проектом «Локомотивы истории», в составе которой наряду со студентами Гуманитарного института НГУ был представитель Горно-Алтайского государственного университета. Проект, представленный в виде подкастов, был признан лучшим в треке «Российский опыт политических и социально-экономических трансформаций (XIX–XX вв.)». Глобальная тематика подкастов – общество и власть в России в ХХ веке. По замыслу авторов, его основной целевой аудиторией станут абитуриенты и студенты-историки обоих вузов.

Капитан команды Ольга Ильиных пояснила, что актуальность проекта заключается в отсутствии у его целевой аудитории знаний о научной исторической деятельности, трудностях в коммуникации между студентами и молодыми исследователями и проблеме определения перспектив научной деятельности у студентов и молодых специалистов. Проект подразумевает проведение пяти подкастов с молодыми учеными-историками, а в перспективе еще расширение тематики подкастов, приглашение на запись подкастов молодых ученых из опорных вузов Сибири, создание исторического сообщества студентов и молодых исследователей, а также расширение форм сотрудничества — проведение семинаров, круглых столов и конференций.

Члены жюри отметили, что каждый проект, представленный в рамках МИШ, имеет потенциал для дальнейшего развития, однако единогласным победителем стал проект «Серия виртуальных (VR) экскурсий для абитуриентов по академгородкам и кампусам «VR – ПрофГид». Он направлен на продвижение российского образования и науки не только в стране, но и за ее пределами. Целью проекта стало создание сайта для абитуриентов с возможностью просмотра VR-экскурсий для повышения академической мобильности.

— Сегодня завершает работу очередная, но не менее увлекательная МИШ, это уже традиция историков России, которая передает особую атмосферу тех дней, когда проводится школа. Здесь не только лекции и выдающиеся исследователи, а еще общий дух больших проектных идей, которым проникаются все участники. Важно, что благодаря этому общению происходит осознание и понимание того, насколько историческое сообщество близко, — отметил Рамиль Хайрутдинов.

Участники VI Международной исторической школы поделились с нами своими впечатлениями:

Диана Рощина, студентка Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова, г. Астрахань:

– Для меня VI Международная историческая школа стала одним большим приключением, совмещением полезного и приятного. Новые знания, новые знакомства, новые места – а в Новосибирске я оказалась впервые, – все это произвело на меня невероятное впечатление! Мне очень понравилось работать над проектом со своей командой. За эти четыре дня, насыщенных событиями, я сдружилась ребятами не только со своего трека, но и с теми, кто работал на других направлениях. Уверена, что время, проведенное здесь, запомнится мне надолго. Мне хочется снова вернуться сюда, потому что Новосибирск произвел на меня сильное впечатление. Я неравнодушна к архитектуре советского периода, а здесь она представлена очень широко. Давно и всерьез интересуюсь историей Сибири. Я хочу выразить благодарность организаторам VI Международной исторической школы и НГУ за организацию такого масштабного и полезного мероприятия!

Вячеслав Драгутинович, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург):

–– Моя родина – Сербия, но уже много лет живу и обучаюсь в России. На Международную историческую школу попал впервые и не нахожу слов, чтобы передать весь диапазон ярких впечатлений, полученных здесь. Полезный опыт, множество интересных знакомств со студентами не только из России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья, обмен знаниями, многообразие культур. Вот что порадовало меня в первую очередь.

Если говорить о научной составляющей – отличные лекторы, замечательные преподаватели и много новых знаний. Меня всегда интересовала Сибирь. Она представлялась мне некоей экзотической страной, которую хотелось подробнее изучить. И такая возможность появилась у меня во время МИШ.

Ануш Геворкян, студентка, Томский государственный университет, г. Томск:

– На Международной исторической школе я впервые, однако у меня уже есть опыт участия в научных школах, и я очень рада, что в эти дни я здесь, в НГУ, потому что это очень важная возможность пообщаться с коллегами из разных городов и разных стран, обменяться опытом, послушать лекции от ведущих преподавателей НГУ и в целом очень насыщенная и интересная программа. Мы слушали лекции, ходили на экскурсии, создавали свой собственный проект и защищали его. И все это – всего за четыре дня! Это был очень интересный и нужный опыт, который необходимо получить, чтобы развиваться в научной деятельности.

Камилла Турдыева, студентка, Российская таможенная академия, г. Москва:

– Для меня это первый опыт участия в Международной исторической школе, и я хочу поблагодарить ее организаторов и НГУ за это прекрасное мероприятие, которое было наполнено невероятными событиями, полученные впечатления даже трудно описать их словами. Больше всего запомнились прекрасные музеи НГУ и превосходные лекторы. А еще мы прошли через самый настоящий мозговой штурм, создавая наши проекты. Также я встретила здесь множество новых друзей из разных городов и стран.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI