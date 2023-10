Зарегистрироваться на конкурс «Высший пилотаж» и загрузить работы можно до 25 января

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики" –

Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» проводится по 25 направлениям. К участию приглашаются ученики 8–11-х классов, делающие первые шаги в науке и проектной деятельности и желающие получить профессиональную экспертную оценку своей работы. Проекты и исследования по всем направлениям принимаются до 25 января 2024 года. В этом году конкурс «Высший пилотаж» проводится девятый раз. Он включен в приказ Минпросвещения России «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов на 2023/24 учебный год». Дипломанты смогут получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения к сумме баллов ЕГЭ в зависимости от направления конкурса. Конкурс состоит из двух этапов — отборочного и заключительного. В рамках отборочного этапа можно выбрать либо дистанционный, либо региональный трек. Региональные конкурсы «Высший пилотаж» пройдут на 34 площадках, в том числе впервые в Барнауле, Владимире, Иркутске, Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ), Саранске, Череповце, Элисте, Ярославле. Региональные площадки проводят конкурс только по тем направлениям, по которым располагают командами экспертов. Победители очных региональных конкурсов приглашаются на заключительный этап наряду с участниками дистанционного трека.

Заключительный этап организуют в гибридном формате (возможно очное или дистанционное участие) во всех четырех кампусах НИУ ВШЭ: в Нижнем Новгороде (по направлению «Филология»), в Санкт-Петербурге (по направлению «История»), в Перми (по направлению «Экономика») и в Москве (по всем остальным направлениям). По пяти направлениям — Computer Science, «Биология», «Математика», «Физика» и «Химия» — «Высший пилотаж» проводится в формате конкурса-конференции «Авангард» Школой на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова — партнером НИУ ВШЭ. Участники заключительного этапа из школ Москвы и Московской области, а также из регионов, где есть кампусы НИУ ВШЭ, приглашаются на площадки проведения конкурсных процедур заключительного этапа по соответствующим направлениям очно. Школьники же из других регионов могут выбрать дистанционную защиту. Ученики 8-го класса могут представить свои проекты или исследования на одно или несколько из следующих десяти направлений: «Лингвистика», «Востоковедение», «Спутникостроение и геоинформационные технологии: Terra Notum», «Технические и инженерные науки», «Филология», Computer Science, «Биология», «Математика», «Физика», «Химия». Возможности учеников 9-го класса шире — они могут принять участие в конкурсе еще по 13 направлениям: «Бизнес-информатика», «Дизайн», «История», «Культурология», «Международные отношения», «Медиакоммуникации», «Психология», «Предпринимательство», «Социология», «Развитие государства и общества», «Урбанистика: городское планирование», «Философия» и «Экономика». Для учеников 10–11-х классов конкурс проводится по всем 25 направлениям. Требования к конкурсным работам можно посмотреть здесь. По направлениям «Математика», «Предпринимательство», «Развитие государства и общества», «Технические и инженерные науки», «Спутникостроение», «Физика», «Химия» и Computer Science конкурсные работы могут быть представлены коллективом авторов (2–3 человека в зависимости от направления).Традиционно поддержку школьникам будут оказывать менторы — студенты ВШЭ с опытом научно-исследовательской и проектной деятельности. Список менторов будет опубликован к середине октября, записаться к ним на консультацию можно здесь. Обучающие вебинары, где кураторы разъяснят нюансы подготовки успешных конкурсных работ, пройдут с октября по ноябрь. Расписание вебинаров будет опубликовано 10 октября здесь.

Регистрация (а также загрузка работ, которая стартовала 2 октября) продлится до 25 января. На сегодняшний день число прошедших регистрацию для участия в отборочном этапе конкурса по дистанционному треку превысило 7000 человек. Регистрация включает два шага. На первом шаге участник получает логин и пароль от личного кабинета, на втором — входит в личный кабинет и выбирает направления конкурса, в которых хочет принять участие. Каждый школьник может представить не более трех работ по разным направлениям, как индивидуальных, так и групповых.

