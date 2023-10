ГУУ проводит III Международную олимпиаду по финансовой безопасности

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 2 по 6 октября 2023 года на базе Федеральной территории «Сириус» (Сочи) проходит финальный этап III Международной олимпиады по финансовой безопасности. В этом году Государственный университет управления был оператором проведения предварительных этапов в новых субъектах Российской Федерации.

В рамках подготовки Олимпиады педагоги ГУУ организовали поддержку коллег из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с обучением основам финансовой безопасности. Был проведён тематический урок по финансовой безопасности, к которому подключились 6900 обучающихся из новых субъектов Российской Федерации. При помощи сотрудников ГУУ состоялся Отборочный тур среди школьников и студентов новых территорий. Победители Отборочного тура, среди которых было 20 школьников и 12 студентов из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, получили возможность пройти дополнительную подготовку в Москве на базе ГУУ и принять участие в финале Олимпиады в Сочи.

В ходе финального этапа Олимпиады профессорско-преподавательский состав ГУУ при помощи студентов университета проводит на площадке «Сириуса» мастер-классы и встречи с молодёжью. Финалисты из новых регионов России не только принимают активное участие в основных мероприятиях Олимпиады, но и с удовольствием используют инструменты нетворкинга в формировании новых международных связей.

«Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит уже третий год и Государственный университет управления изначально принимал в ней самое активное участие, с 2021 года. На этот раз ГУУ стал не просто участником Олимпиады, но и оказывает значительную помощь её организаторам. Сегодня меняется глобальная финансовая система в мире, появляется множество новых инструментов, криптовалюты, цифровой рубль, различные системы быстрой оплаты. Необходимо учиться этим пользоваться и, что хочется подчеркнуть отдельно, знать, как противостоять финансовым махинациям, в которых применяются новейшие технические средства и изощрённые схемы обмана граждан. Олимпиада не только развивает профессиональные навыки будущих финансистов, она помогает им адаптироваться к взрослой жизни, избежать необдуманных действий в быту», – сказал ректор ГУУ Владимир Строев.

Всего в финал Олимпиады вышли около 500 школьников и студентов из 19 стран – России, Беларуси, Казахстана, Бразилии, Китая, Индии, ЮАР, Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана и других стран. В насыщенную программу помимо заданий финального этапа включены конференции, мастер-классы и дискуссии международного уровня, посвященные банковской безопасности, борьбе с финансовыми пирамидами, операциям на крипторынке и другим актуальным вопросам, проводится спортивные соревнования и экскурсионная программа.

«К решению вопросов, связанных с обеспечением финансовой безопасности на международном уровне, важно подключать молодежь. Чем больше государств вовлечено в эту деятельность, тем лучше будет результат. К Международной олимпиаде по финансовой безопасности с каждым годом присоединяются новые страны. Олимпиадное движение охватило четыре континента и более 6 млн человек», – сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

