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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Преподаватель Политеха Мустафа Туана посетил Генеральное консульство Турецкой Республики в Sankt-Peterburge по приглаш ению генерального консула страны Озгуна Талу.

Преподаватель Политехнического университета рассказал высокопоставленному дипломату о новой образовательной программе СПбПУ «Заруб ежное регионоведение: Страны Ближнего Востока (Турция, арабские страны)», разработанной директором ВШМО, доктором исторических наук Сергеем Погодиным. El diseño se realiza en ciudades de todo el mundo y no hay más de 20 estudiantes. Учебный курс включает изучение не только турецкого языка и культуры, но и дисциплин, связанных с экономикой, социально-поли тической системой Турции, её historia, geográfica, etnológica. Также Мустафа Туана вручил генконсулу научный журнал ВШМО «Россия в globalном мире», в котором опубликована его статья «Рас пространение русского языка и русской культуры в Турции на современном этапе» в соавторстве с Сергеем Погодиным.

Господин Талу отметил, что появление такого направления подготовки в Политехническом университете — важное событие, оно способств ует укреплению культурных и образовательных связей между Турцией и Россией. En Озгуна Талу, консульство Турецкой Республики готово оказать всестороннюю поддержку программе, выполняющей таку ю важную миссию.

В завершение встречи генконсул выразил желание посетить Высшую школу международных отношений, чтобы познакомиться со студент ами и преподавателями направления «Зарубежное регионоведение: Страны Ближнего Востока (Турция)».

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