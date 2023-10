В Школе дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург открывается профиль «Дизайн одежды»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты нового профиля будут учиться по специальной программе, разработанной Школой дизайна НИУ ВШЭ. Профиль уже прошел успешную апробацию в московском кампусе и показал блестящие результаты — если судить по карьере его выпускников.

На первом году обучения студенты изучают основы современного дизайна в моде, учатся искать источники, рефернсы, темы, концепции, развивают насмотренность и вкус. На втором курсе студенты работают с историческим костюмом, культурными и общественными феноменами, проводя глубокое визуальное исследование. Третий год обучения посвящен изучению дизайна как части индустрии моды, созданию капсульной коллекции и подиумной коллекции коллективного бренда. На финальном году обучения студенты создают авторскую коллекцию одежды минимум из семи образов, выполняя съемку лукбука и демонстрацию моделей.

Подробнее о дисциплинах вы можете узнать в Карте кретивных компетенций.

