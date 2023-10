В честь великих педагогов: на портале «Узнай Москву» появился новый маршрут

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На портале «Узнай Москву» опубликовали новый маршрут, он приурочен ко Дню учителя. В его создании принимали участие сотрудники столичного Департамента образования и науки. Туристы найдут на карте города напоминания о признанных педагогах и наставниках, которые внесли бесценный вклад в становление российского образования и оставили свой уникальный след в истории Москвы.

«2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Новый маршрут на портале “Узнай Москву” — это не только дань памяти и уважения великим педагогам, в разное время проживавшим в столице, но и признание высокой общественной значимости профессии учителя. Московская экскурсия включает посещение пяти точек. Среди них Сухаревская площадь, связанная с именем Леонтия Магницкого, Московский государственный университет, определивший мировоззрение и сферу деятельности Константина Ушинского, а также улица Макаренко, названная в честь знаменитого советского педагога», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Прогулка начнется на Сухаревской площади, связанной с деятельностью талантливого педагога Леонтия Магницкого (1669–1739). Его имя вошло в историю отечественной педагогики еще в XVIII столетии. Указом Петра I он был назначен преподавателем Школы математических и навигацких наук, которая размещалась в Сухаревой башне, здание было демонтировано в советские годы. На Леонтия Магницкого была возложена особая задача: написать учебник для будущих офицеров армии и флота. Труд вышел под названием «Арифметика». Математическая энциклопедия прошла испытание временем: по ней учились на протяжении двух веков.

Следующая точка маршрута — улица Макаренко. Она расположена между Чистопрудным бульваром и улицей Чаплыгина и названа в честь знаменитого советского педагога Антона Макаренко (1888–1939). Он поселился в Москве в 1937 году. Вел литературную и общественно-педагогическую деятельность. В историю вошел как создатель собственной педагогической методики воспитания и перевоспитания подростков-правонарушителей, в том числе беспризорников. Педагог-гуманист, Антон Макаренко не отвергал учеников, какими бы сложными и проблемными они подчас ни были, создавал атмосферу взаимного принятия, поддержки и уважения. Он не раз подчеркивал: «Воспитывает не воспитатель, а среда».

Третья остановка — главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Именно здесь во многом сформировалось мировоззрение и сфера деятельности одного из основателей российской педагогической науки, Константина Ушинского, который учился на юридическом факультете. К слову, в этом году исполнилось 200 лет со дня его рождения. Образование Константин Ушинский рассматривал как непосредственную подготовку к «труду жизни». Его исследования определили вектор развития педагогики как науки на долгие годы, среди них «Труд в его психическом и воспитательном значении», «О нравственном элементе в русском воспитании», «Родное слово». Научная педагогическая библиотека в Большом Толмачевском переулке носит имя великого педагога с 1945 года.

Путешественникам предлагают сделать остановку у Печатного двора, связанного с именем москвоведа и педагога Сигурда Шмидта, возродившего краеведческое движение во всей стране. Исследователь преподавал в Московском государственном историко-архивном институте (ныне Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета) с 1949 по 2013 год, в течение полувека руководил студенческим кружком источниковедения в старинном здании на Никольской улице, где в XVI веке размещались Московский печатный двор и Синодальная типография. Сигурд Шмидт основал отдельную ветвь краеведения — москвоведение. В прошлом году исполнилось 100 лет со дня рождения ученого, в честь этого события на здании Историко-архивного института на Никольской улице установили мемориальную доску.

Завершается маршрут у здания Московских высших женских курсов. «Моцарт в психологии» — именно так коллеги называли выдающегося ученого-психолога Льва Выготского (1896–1934). Он стоял у истоков нового направления в психологической науке, в частности, ввел понятие «зона ближайшего развития» — пространство действий, которые ребенок пока не способен совершить сам, но может выполнить с помощью взрослого. С 1924 года Лев Выготский работал во многих научно-исследовательских учреждениях Москвы, в том числе во Втором московском государственном университете, основой для которого послужили Московские высшие женские курсы. На базе этого учебного заведения впоследствии был создан Московский педагогический государственный институт, в нем ученый проработал последние 10 лет своей жизни. Главный корпус вуза по-прежнему занимает здание на Малой Пироговской улице.

«Узнай Москву» — совместный проект столичных Департамента информационных технологий, Департамента культуры, Департамента культурного наследия и Департамента образования и науки. На портале и в мобильном приложении можно найти свыше 250 прогулочных маршрутов, фотографии и описания более 2,2 тысячи зданий, 695 памятников и 470 исторических мест, прочитать о знаменитых личностях, чья жизнь была связана с Москвой.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI