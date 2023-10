В Политехе наградили победителей конкурса Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности

Source: MIL-OSI Russian Language News

4 октября в Политехническом университете состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности. В конкурсе участвовали аспиранты, докторанты и молодые доктора наук Санкт-Петербурга. В этом году победителями стали 70 человек. Отрадно, что в числе лучших — 12 политехников.

В церемонии награждения победителей приняли участие члены Совета конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности, представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, представители образовательных организаций высшего образования.

«Этот конкурс показывает серьёзные результаты, которые достигаются нашими учёными не только в научной, но и в педагогической деятельности. Это симбиоз одного и другого, — открыла церемонию временно исполняющая обязанности председателя Комитета по науке и высшей школе Ирина Ганус. — Когда мы читаем работы конкурсантов, то испытываем гордость, что эти люди работают, живут в Санкт-Петербурге и действительно выдают результаты. Впереди много задач, которые мы должны решать.

Радует, что награждение проходит в Политехе, одном из моих любимых вузов. Здесь чувствуется университетский дух и высокотехнологичный уровень».

«Петербург — это единая университетская семья. Каждый вуз нашего любимого города уникален, неповторим и является базовой школой во всех областях человеческих познаний. Вы безусловно лучшие с точки зрения научно-методической и научно-образовательной деятельности, — обратился к лауреатам ректор СПбПУ академик РАН, председатель Совета конкурса Андрей Рудской. — Отрадно видеть, что молодое поколение ищет новые подходы к образовательной деятельности. Мы должны смотреть на образовательный процесс и ведение научных исследований через призму понимания глобальных задач, которые стоят перед нашей страной. Дерзайте, двигайтесь вперёд и будьте смелыми. В добрый путь!»

Также Андрей Рудской напомнил учёным о возможности баллотироваться в члены Российской академии наук от имени Санкт-Петербургского отделения РАН, председателем которого он является.

Участники конкурса номинировались в трёх категориях. Первая — аспиранты, адъюнкты, ординаторы, ассистенты-стажёры очной формы обучения и работники высших учебных заведений, отраслевых и академических институтов, не имеющие учёной степени. Вторая — докторанты и работники высших учебных заведений, отраслевых и академических институтов, имеющие учёную степень кандидата наук. Третья — работники высших учебных заведений, отраслевых и академических институтов, имеющие учёную степень доктора наук.

В каждой категории премии присуждаются по следующим направлениям: «Гуманитарные и социально-экономические науки», «Естественные и математические науки», «Технические науки», «Медицинские науки».

В числе победителей конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности — 12 политехников. В категории «Аспиранты, адъюнкты, ординаторы, ассистенты-стажеры очной формы обучения и работники высших учебных заведений, отраслевых и академических институтов, не имеющие учёной степени» победителями стали Екатерина Мушенко (рабочая учебная программа дисциплины «Основы межкультурной коммуникации»«), Инна Селедцова (онлайн-курс с элементами симулятора по управлению цифровыми продуктами), Дмитрий Вычеров (учебно-методическое пособие «История. Рекомендации для студентов по написанию научных статей»), Ксения Усанова (курс видеолекций по испытаниям строительных материалов), Михаил Ховайко (конспект лекций «Численное моделирование машин и механизмов. Теоретическая механика в примерах и задачах»).

В категории «Докторанты и работники высших учебных заведений, отраслевых и академических институтов, имеющие учёную степень кандидата наук» победили Светлана Евсеева (конспект лекций «Межкультурный менеджмент (на английском языке)»), Илья Сидорчук (рабочая программа дисциплины «Межгосударственные отношения стран Азии»), Алексей Ведяйкин (лабораторный практикум «Молекулярная биология»), Алексей Ульянов (учебно-методическое пособие «Правила безопасности студенческой жизни»), Константин Семёнов (конспект лекций «Обработка данных в точных измерительных системах»), Игорь Никифоров (учебное пособие «Программные инструменты обработки и визуализации данных. Elasticsearch, Logstash, Kibana, Grafana, Prometheus»).

В категории «Работники высших учебных заведений, отраслевых и академических институтов, имеющих учёную степень доктора наук» победил Дмитрий Ефанов (учебное пособие “Микропроцессорная система диспетчерского контроля устройств).

Когда победители получили дипломы, перед участниками мероприятия выступила заведующая кафедрой искусствоведения и педагогики искусства Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Ольга Сапанжа, многократный лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности. Она напутствовала молодых учёных на новые свершения.

Торжественная церемония завершилась общим фотографированием.

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке .

Фотоархив

