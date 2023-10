В День учителя Собянин посетил новое здание Бауманской инженерной школы № 1580

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Лефортове открыли новое здание Бауманской инженерной школы № 1580. Сергей Собянин посетил его и поздравил столичных педагогов с Днем учителя.

«Сегодня День учителя. Серьезный праздник для всей страны, для Москвы и для вас. Мы стараемся помочь вам в вашем педагогическом труде, обеспечивать материальную базу, финансирование. Создали “Московскую электронную школу”. Московское образование крутое, потому что у нас такие замечательные педагоги. Поздравляю вас с праздником», — обратился Мэр Москвы к учителям.

Поддержание высокого социального и профессионального статуса учителя — важнейший приоритет образовательной политики города. Сейчас заработная плата педагогов превышает средний уровень оплаты труда в столице. По итогам 2022 года средняя зарплата учителей городских школ составила 126,7 тысячи рублей в месяц, а за восемь месяцев 2023-го — 132,2 тысячи рублей.

Кроме того, педагоги получают стимулирующие надбавки. Ежемесячная школьная выплата за классное руководство составляет в среднем 12,5 тысячи рублей. Итоговая сумма зависит от количества обучающихся в каждом конкретном классе. В таком же размере выплачивается ежемесячное городское вознаграждение за выполнение функций классного руководителя. Надбавка за классное руководство меняется пропорционально количеству детей. При расчете наполняемости класса для уточнения размера выплаты к количеству детей-инвалидов применяются традиционные для города повышающие коэффициенты. Классным руководителям выплачивают и федеральное вознаграждение — пять тысяч рублей в месяц.

Всех учителей обеспечивают ноутбуками, необходимыми для работы. В 2022/2023 учебном году Правительство Москвы провело очередную плановую замену учительских ноутбуков на более современные модели. Старая техника осталась в школах, и ей можно по-прежнему пользоваться для работы с детьми.

По итогам 2022/2023 учебного года впервые выплатили дополнительную премию учителям, добившимся высоких результатов в подготовке выпускников к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). Поощрение получили более 8,5 тысячи педагогов, в том числе 1,6 тысячи выплатили максимально возможную премию — 250 тысяч рублей. Вознаграждение давали как за высокие результаты сдачи экзаменов, так и за положительную динамику результатов ЕГЭ (11 класс) по сравнению с результатами основного государственного экзамена (9 класс).

Еще одной дополнительной формой поощрения учителей в 2023 году стали гранты Мэра Москвы для лучших школ, участвующих в реализации проектов предпрофессионального образования. Выплаты получат 117 образовательных организаций.

Столичным педагогам предоставляют широкие возможности для повышения квалификации. Только на портале дополнительного профессионального образования размещено более 480 образовательных курсов.

Ежегодно столичные учителя участвуют в профессиональных конкурсах. В их числе — метапредметная олимпиада «Московский учитель» и профессиональный конкурс «Педагоги года Москвы», который в 2023 году проходил в номинациях «Учитель года Москвы», «Воспитатель года Москвы», «Педагог-психолог года Москвы», «Дефектолог года Москвы», «Сердце отдаю детям» и «Педагогический старт». Кроме того, с 1990 года в столице проводится главный педагогический конкурс «Учитель года Москвы». Ежегодно отбор в конкурсах профессионального мастерства проходят более 15 тысяч московских учителей.

25 столичных педагогов стали победителями метапредметной олимпиады «Московский учитель»Восемь педагогов прошли в суперфинал номинации «Учитель года Москвы»

Процедура аттестации педагогов в столице полностью автоматизирована и основана на динамике объективных и измеримых образовательных результатов школьников. Учителям не нужно собирать документы для прохождения аттестации: все необходимые данные содержатся в городских информационных системах. Всего в 2022/2023 учебном году аттестацию на первую квалификационную категорию прошли 2767 учителей, на высшую — 6602 педагога.

Новое здание Бауманской инженерной школы № 1580 в Лефортове

Строительство школы по адресу: проезд Невельского, дом 4 начали в июне 2021 года и завершили в мае 2023 года. Финансирование осуществлялось за счет внебюджетных средств как часть инвестиционного проекта в рамках строительства жилого комплекса «Символ» с последующей безвозмездной передачей школы городу.

Школу открыли 1 сентября 2023 года. Она стала самым крупным учебным корпусом в Лефортове. Четырехэтажное здание площадью 16,7 тысячи квадратных метров возводили по индивидуальному проекту.

Специалисты создали комфортную, безопасную и безбарьерную среду для школьников 1-11-х классов, в том числе для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Для учащихся и педагогов оборудовали универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, ИT-полигон, кабинеты технологий и программирования, медиатеку и библиотеку, трансформируемый спортивный зал площадью более одной тысячи квадратных метров, пространство для шахматного кружка, а также большие и светлые рекреации. На территории около школы обустроили спортивный комплекс с футбольным полем, беговыми дорожками и площадкой для баскетбола, зоны отдыха со скамейками.

«Со следующего года начнем масштабную реконструкцию школ. Это гораздо сложнее, чем с поликлиниками. Школ этих больше, площади больше, и задача сложнее. В этом году начнем проектировать, со следующего года первые полсотни школ пойдут в реконструкцию. Добьемся того, что все наши школы будут выглядеть хорошо. У нас очень много школ, которые требуют внимания», — отметил Сергей Собянин.

В этом году в общеобразовательном учреждении учатся 1368 человек: 22 класса начальной школы, 20 классов основной школы и три класса средней школы.

В новом корпусе организовано профильное обучение для старшеклассников — здесь реализуют городские образовательные проекты «ИТ-класс в московской школе» (25 человек), «Инженерный класс в московской школе» (26 человек), «ИТ-вертикаль» (59 человек) и «Московские математические классы» (25 человек). Так, на базе ИТ-полигона ученики могут реализовать исследовательские проекты в области 3D-моделирования, робототехники, программирования, инженерии космических систем, геоинформатики или проектирования нейроинтерфейсов.

«Сейчас мы программируем на программе Arduino с помощью языка C++. Мы собираем схемы с помощью скриптоводов и бустеров. Также мы можем делать роботов и 3D-модели», — поделилась Александра Скрынченко, учащаяся школы № 1580.

В будущем планируется участие в проектах «Предпринимательский класс в московской школе» и «Естественно-научная вертикаль». Еще один важный элемент образовательных программ всех профильных направлений — проведение лабораторных работ на базе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана.

История Бауманской инженерной школы № 1580 началась в 1989 году. Тогда она была средней общеобразовательной физико-математической школой № 1180 при МГТУ имени Н.Э. Баумана. В 1999 году школа получила статус лицея и новый номер — № 1580. Сейчас это базовое общеобразовательное учреждение в системе довузовской подготовки МГТУ имени Н.Э. Баумана. В его состав входит четыре школьных здания, в которых учатся 3490 детей. Трудовой коллектив насчитывает 321 сотрудника, включая 240 учителей и 33 педагогических работника.

Обучение организовано по технологическому, социально-экономическому и естественно-научному профилям, реализуются крупные городские образовательные проекты. Помимо МГТУ имени Н.Э. Баумана, школа сотрудничает с Финансовым университетом при Правительстве России, Институтом общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова и Институтом нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева. В системе дополнительного образования действуют 254 различные программы, по которым занимаются 3420 человек — около 98 процентов всех учащихся.

По итогам 2022/2023 учебного года школа вошла в топ-20 лучших в столице и получила грант Мэра Москвы первой степени. Выпускниками стали 392 одиннадцатиклассника, среди которых аттестат с отличием и федеральную медаль «За особые успехи в учении» получил 31 человек — восемь процентов всех выпускников. Еще 43 одиннадцатиклассников наградили московской медалью «За особые успехи в обучении».

321 выпускник (82 процента от общего числа) набрал по трем предметам ЕГЭ более 220 баллов, 187 из них (48 процентов от общего числа) — более 250 баллов. 32 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ: 11 человек — по русскому языку, по восемь человек — по математике и физике, два — по информатике и по одному человеку — по химии, литературе и английскому языку. Три ученика сдали ЕГЭ на 200 баллов в сумме по двум предметам, а один человек набрал на ЕГЭ 299 баллов в сумме по трем предметам.

Кроме того, в прошлом учебном году 643 ученика (41 процент от общего числа учащихся 7-11-х классов) получили дипломы победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Призерами и победителями регионального этапа стали 63 человека, призерами заключительного этапа — шесть учеников. Еще 26 человек стали призерами и победителями Московской олимпиады школьников.

Шесть учеников заняли призовые места на региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» по специальности «инженерия космических систем». По другим направлениям призерами стали два человека, а на всероссийском этапе по специальности «лазерные технологии» среди учащихся школы был один победитель и один призер.

Ребята также принимают активное участие в сдаче норм ГТО: по итогам 2022/2023 учебного года они получили 21 золотой, 43 серебряных и 26 бронзовых знаков.

Московские школьники завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по физике«Это настоящий спорт»: москвичи — о золоте на Азиатской олимпиаде по физике

Система московского образования

В 2023/2024 учебном году в 586 школах, детских садах и колледжах столицы учатся около 1,6 миллиона человек. 1 сентября в школы пошли 1,13 миллиона детей, в том числе примерно 119 тысяч первоклассников, из которых около 63 процентов зачислили переводом из дошкольных групп.

В детские сады пошли 367 тысяч малышей. Всех ребят в возрасте от двух лет двух месяцев до семи лет, кого родители хотели отдать в дошкольные группы, обеспечили местами.

В колледжах сейчас обучаются 100 тысяч студентов.

С 2011 по 2023 год в Москве построили 583 объекта образования, в их числе — 406 детских садов и 177 школ. В 2023–2025 годах возведут около 150 новых объектов. Кроме того, планируется реализовать программу поэтапного обновления школьных зданий. В 2024 году начнется реконструкция 50 школ, а в течение пяти лет реконструируют не менее 500 зданий. Для реализации проекта разработали архитектурные, планировочные и дизайнерские решения, объединенные стандартом «Московская школа».

