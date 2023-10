В ГУУ прошла открытая лекция о становлении федерализма в России

Source: MIL-OSI Russian Language News

2 октября 2023 года в Государственном университете управления прошла открытая лекция федерального судьи 2 квалификационного класса Верховного суда Чеченской Республики, экс-заместитель председателя Конституционной комиссии Чеченской Республики Мусы Вагапова.

Лекция на тему «Становление и развитие федерализма в России (на примере Чеченской республики)» прошла в рамках патриотического воспитания студентов 1-4 курсов направлений подготовки «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Управление внешнеэкономической деятельностью и таможенные операции» Института государственного управления и права ГУУ.

Муса Алимпашаевич, будучи активным участником стабилизации государственности Чеченской республики в составе Российской Федерации и являясь одним из разработчиков Конституции Чеченской республики, рассказал о том, как посредством воли народа, выраженной путём референдума, был достигнут мир и определено дальнейшее развитие чеченского народа.

Лекция была интересна не только с точки зрения общего развития, но и важна для студентов как элемент повышения уровня знаний в сфере конституционного права, защиты прав человека и гражданина, истории России, патриотического воспитания.

