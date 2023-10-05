Возведение мостов к уверенному экономическому росту в будущем

Source: IMF – News in Russian

Абиджан, Кот-д’Ивуар

5 октября 2023 г.

Ваше Превосходительство господин президент Алассан Уаттара,

господин Адама Кулибали,

министры,

члены парламента,

представители дипломатического сообщества,

руководители международных организаций,

достопочтенные гости,

дамы и господа, добрый день и спасибо за теплый прием здесь, в Абиджане.

Ранее сегодня мне представилась возможность пройти по великолепному мосту имени Алассана Уаттары. Это новое средство транспортной связи непросто имеет важное значение для города. Оно символизирует преобразование Кот-д’Ивуара из пострадавшего от конфликта и уязвимого государства более десяти лет назад в одну из наиболее быстро растущих экономик Африки. Этот оптимистичный настрой необходим нам везде!

Мой визит имеет отношение к еще одной важной связи — между Африкой и МВФ.

На следующей неделе в Марракеше состоятся наши Ежегодные совещания, на которые соберутся министры финансов и управляющие центральных банков из 190 стран. Они ознаменуют важный юбилей — полвека с тех пор, как Совещания в последний раз проводились в Африке, в Найроби в1973 году. Спустя всего несколько недель после ужасного землетрясения, Марокко соберет вместе международное сообщество в духе солидарности иствердым намерением преодолеть трудности, которые стоят перед нами. Яхочу выразить искреннее сочувствие народу Марокко и свою благодарность за великодушный прием наших совещаний.

За пятьдесят лет, прошедших с наших прошлых совещаний в Африке, мир изменился во многих аспектах: ожидаемая продолжительность жизни увеличилась, уровень бедности в мире снизился, международная валютная система адаптировалась к режиму гибкого валютного курса, а технологии изменили наш подход к работе, развлечениям и общению. Однако уровень неравенства внутри стран и между ними повысился, и мы столкнулись склиматическим кризисом, который представляет угрозу нашему существованию. При этом в последнее десятилетие наблюдалось снижение экономического роста.

Это требует принятия мер, которые определят развитие в следующие 50 лет. Нашей целью должно стать возведение мостов к уверенному экономическому росту в будущем, одновременно устойчивому ивсеобъемлющему.

Именно этой теме я хочу посвятить свое сегодняшнее выступление. Находясь здесь, в Абиджане, на африканской земле, я черпаю вдохновение в Африке. На этом континенте, как под увеличительным стеклом, мы можем увидеть стоящие перед миром проблемы. Однако мы также видим его огромный потенциал. Африка обладает богатыми ресурсами, безграничными творческими возможностями и энергией. Здесь также самое молодое и быстрорастущее население в мире.

Проще говоря, для процветания мировой экономики в XXI веке нужна процветающая Африка. Население стран с развитой экономикой быстро стареет, но они располагают обилием капитала. Основной задачей будет наиболее эффективно соединить этот капитал с обилием человеческих ресурсов Африки, чтобы придать динамику нынешним слабым перспективам роста мировой экономики.

Африка служит также убедительным примером того, насколько важно укреплять экономическую устойчивость. Пандемия COVID-19, война России в Украине, климатические катастрофы, кризис стоимости жизни, политическая нестабильность — все это обличья подверженного потрясениям мира. В Африке наиболее полно проявляется воздействие этих факторов, как и несомненная необходимость лучше подготовиться к жизни втаком мире.

Для процветания Африки требуется сохранить самый важный из всех мостов, мост, который соединяет все страны, — международное сотрудничество.

Как говорят в Абиджане: “On est ensemble” — «Мы вместе». Во время совещаний мы будем работать вместе над реальным улучшением жизни людей в наших государствах-членах.

Глобальные перспективы: экономика демонстрирует устойчивость, носталкивается с проблемой слабого роста и углубления расхождений

Начнем с перспектив развития экономики. Мировая экономика продемонстрировала поразительную устойчивость, и первая половина 2023 года ознаменовалась хорошими новостями, главным образом вследствие более сильного, чем ожидалось, спроса на услуги и ощутимого прогресса в борьбе с инфляцией.

Это повышает вероятность того, что мировую экономику удастся привести к «мягкой посадке». Однако нам нельзя терять бдительность.

Хотя восстановление экономики после потрясений последних нескольких лет продолжается, оно происходит медленно и неравномерно. Как вы узнаете на следующей неделе из нашего обновленного прогноза, текущие темпы роста мировой экономики остаются весьма слабыми, значительно ниже средних показателей в 3,8 процента, наблюдавшихся в два десятилетия, предшествовавшие пандемии. В дальнейшем в среднесрочном периоде происходит еще большее ослабление перспектив роста.

В то же время имеются резкие различия в динамике роста. Так, усиление динамики происходит в США. Индия и ряд других стран с формирующимся рынком, в том числе Кот-д’Ивуар, представляют собой положительные примеры. Однако рост в большинстве стран с развитой экономикой замедляется. При этом в Китае экономическая активность находится ниже ожидаемого уровня, и многие страны испытывают трудности вследствие слабого роста. Экономическая фрагментация грозит еще большим ухудшением перспектив роста, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, в том числе здесь, в Африке.

Это приводит к углублению расхождений в экономическом благополучии разных групп стран и внутри них. Отчасти это связано с долговременным экономическим ущербом. По нашим оценкам, совокупное сокращение мирового объема производства вследствие последовательных шоков, произошедших с 2020 года, составляет по состоянию на 2023 год 3,7 трлн долларов США.

Это сокращение неравномерно распределено между странами. США являются единственной крупной экономикой, объем производства в которой вернулся на существовавшую до пандемии траекторию. Остальные страны по-прежнему находятся ниже тренда, при этом страны с низким доходом страдают сильнее всего. Почему? Потому что у них были крайне ограниченные возможности смягчить удар для своей экономики и оказать поддержку наиболее уязвимым слоям населения.

Расхождения также вызваны различиями в возможностях выбора политики иосновных макроэкономических показателях, степени зависимости отимпорта топлива и продовольствия, доле товаров и услуг в экономике, роли торговли, динамике реформ и темпах борьбы с инфляцией — все это влияет как на выбор странами мер политики, так и на их экономические показатели. Это ведет к тому, что страны все больше идут своим путем.

Меры политики для более уверенного экономического роста в будущем

С учетом этих разнонаправленных тенденций Фонд играет важную роль воказании странам содействия в определении вариантов экономической политики и реализации успешных стратегий роста. Особую роль играют три приоритетные задачи экономической политики.

Во-первых, укрепление экономической и финансовой стабильности.

Борьба с инфляцией является приоритетной задачей номер один. Благодаря решительным действиям центральных банков и ответственной налогово-бюджетной политике в большинстве стран инфляция снижается, но, вероятно, останется выше целевого уровня в некоторых странах вплоть до 2025 года. Высокая инфляция подрывает уверенность потребителей и инвесторов, разъедает основу роста и, что самое главное, сильнее всего затрагивает наименее обеспеченные слои населения.

Для победы в борьбе с инфляцией необходимо, чтобы процентные ставки оставались повышенными в течение более длительного времени. Крайне важно избегать преждевременного смягчения политики ввиду риска повторного всплеска инфляции. В новом анализе, проведенном МВФ, показан рост важности инфляционных ожиданий как фактора повышения цен[i]. Для того чтобы помочь населению сформировать свои представления обинфляции, директивным органам необходимо четко сообщать о своих целях.

Им также необходимо обеспечивать защиту финансовой стабильности. Ожидания «мягкой посадки» в экономике способствовали росту цен наразличные активы. Однако быстрая переоценка этого прогноза (в случае внезапного нового всплеска инфляции) может привести к резкому ужесточению финансовых условий, что нанесет рынкам и странам тяжелый ущерб.

Ужесточение условий кредитования уже оказывает давление на многих заемщиков, например компании, работающие в области коммерческой недвижимости в США и Европе. В Китае сохранение напряженности всекторе недвижимости является поводом для беспокойства, как и высокая доля заемных средств в отдельных предприятиях небанковского сектора.

Как вы узнаете на следующей неделе из «Доклада по вопросам глобальной финансовой стабильности», банки также сталкиваются с трудностями[ii].

Сейчас мы сталкиваемся со значительными рисками в бюджетной сфере. Для того чтобы подготовиться к завтрашним потрясениям и осуществлять жизненно важные инвестиции, страны должны восстановить бюджетное пространство для маневра. В большинстве случаев это означает ужесточение налогово-бюджетной политики, которое также может оказать поддержку денежно-кредитной политике там, где сохраняется сильное инфляционное давление.

Ставки высоки, поскольку потрясения последних нескольких лет вызвали дальнейшее увеличение бремени задолженности во многих странах, в том числе в Африке. Ввиду незначительных бюджетных возможностей или их отсутствия, а также роста стоимости обслуживания долга правительства многих стран вынуждены принимать трудные решения. Это означает определение приоритетности расходов и четкое информирование осреднесрочных бюджетных планах в целях укрепления доверия и снижения уровней долга.

Некоторые страны Африки проводят реформы энергетических субсидий, стем чтобы создать возможности для расходов на цели развития. Например, Нигерия недавно отменила топливные субсидии, которые в прошлом году обошлись ей примерно в 10 млрд долларов США, что в четыре раза превышает расходы на здравоохранение.

Многим странам также необходимо обеспечить более высокие или более надежные внутренние поступления. В этой области МВФ только запоследние два года оказал поддержку примерно 150 государствам-членам, предоставив помощь в усовершенствовании структуры и администрирования налогов и укреплении налоговых институтов, а также в развитии национальных рынков капитала. Такие страны, как Мозамбик, Непал иРуанда показали, что значительно увеличить налоговые поступления реально.

На этом я хочу перейти ко второй приоритетной задаче экономической политики: заложению основ для инклюзивного, устойчивого роста посредством преобразующих экономику реформ и построения сильных государственных институтов.

История учит нас, что бедные страны становятся богаче благодаря обучению населения, внедрению качественной инфраструктуры и обеспечению эффективного государственного управления при соблюдении верховенства закона. Эти элементы не являются статичными: востребованность навыков меняется, сегодняшняя инфраструктура подразумевает наличие цифровой связи и продвинутых каналов торговли, а институты видоизменяются. Темнеменее они по-прежнему представляют собой три основных компонента роста и благосостояния для всех стран, особенно для тех, вкоторых необходимость создания рабочих мест для быстрорастущего населения является наиболее насущной.

Позвольте мне более подробно остановиться на этих трех компонентах.

Прежде всего необходимо инвестировать в людей. Для стран Африки это означает расширение качественного образования всех уровней, чтобы молодежь смогла воспользоваться возможностями трудоустройства завтрашнего дня. Это также означает увеличение инвестиций вздравоохранение. Как раз здесь, в Кот-д’Ивуаре, органы государственного управления наращивают инвестиции в молодежь, одновременно принимая меры по дальнейшей диверсификации экономики.

Во-вторых, необходимо восполнить дефицит инфраструктуры, как старого, так и нового типа. Конечно, это подразумевает базовую материальную инфраструктуру, как, например, новые мосты здесь, вАбиджане. Но также и крайне необходимые дорожные сети в сельской местности, широкую электрификацию и тому подобное.

Эти инвестиции должны учитывать требования перехода к «зеленой» экономике. Это требует разумных инвестиций в адаптацию, инфраструктуру и технологии, например, более эффективные ирригационные системы. Кроме того, хорошие возможности для роста предоставляет энергетический переход.

Цифровые технологии также являются элементом инфраструктуры. Точно так же как электричество обеспечило экономический прогресс в XX веке, переход на цифровые технологии может способствовать прогрессу вXXI веке. Он предоставляет странам Африки великолепную возможность наверстать упущенное.

В последние годы мы видим уже много таких практических примеров в этом регионе. Служба мобильных платежей Кении M-PESA распространилась еще на шесть стран Африки, повышая эффективность платежей и расширяя финансовую интеграцию. Или возьмем платформу “Hello Tractor”, которая работает в нескольких странах Африки к югу от Сахары и позволяет фермерам арендовать тракторы с помощью текстовых сообщений, создавая новые возможности для большего числа людей.

Африканские стартапы впечатляют нас своими инновациями. Дополнительные инвестиции в обеспечение доступа к интернету позволят раскрыть творческий потенциал континента и повысить качество государственных услуг. Во время пандемии в Того внедрили программу цифровых платежей под названием Novissi, с помощью которой нуждающиеся получали экстренные денежные переводы.

Третьим компонентом является необходимость совершенствования государственного управления и потенциала государства содействовать всеобъемлющему росту. Новый анализ[iii], проведенный МВФ, показывает, каких результатов можно достичь в странах с формирующимся рынком иразвивающихся странах. Программа реформ, направленных на сокращение бюрократии, совершенствование государственного управления и уменьшение торговых ограничений, может повысить объем производства в этих странах на 8 процентов за четыре года.

К этой категории я отнесла бы реформы, которые необходимы для того, чтобы в полной мере раскрыть потенциал Африканской континентальной зоны свободной торговли. Устранение торговых ограничений и улучшение более широких условий торговли повысит доход на душу населения вмедианной стране Африки более чем на 10 процентов. После реализации вполном объеме это позволит Африке превратиться в крупнейшую в мире зону свободной торговли, обеспечив значительное повышение уровня жизни населения.

Это подводит меня к третьей приоритетной задаче экономической политики — повышению коллективной устойчивости посредством международного сотрудничества.

Сейчас, когда оно необходимо нам как никогда, сотрудничество ослабевает. Мосты, которые соединяют страны, разрушаются с ростом барьеров дляторговли и инвестиций.

В разрозненном мире особенно тяжело приходится странам сформирующимся рынком и развивающимся странам ввиду их более сильной зависимости от торговли и более ограниченных возможностей выбора политики. В сравнении с другими регионами африканский континент понесет наиболее значительные экономические потери отусиления фрагментации.

Этой проблеме мы должны противостоять вместе.

Ни в одной другой области потребность в международном сотрудничестве непроявляется так очевидно, как в устранении экзистенциальной угрозы, связанной с изменением климата. Мир несет ответственность за то, чтобы проявлять солидарность с уязвимыми странами, пытающимися справиться спотрясениями, к возникновению которых они непричастны.

Поэтому мы создали в МВФ новый Трастовый фонд на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости (РСТ) в размере 40 млрд долларов США. Он предоставляет доступное по стоимости финансирование на более продолжительный период в целях содействия странам с низким доходом и уязвимым странам с формирующимся рынком в осуществлении реформ в области климата. Мы уже утвердили одиннадцать программ, шесть из них — в Африке, а в ближайший год или два их станет еще больше.

Нам также необходимо сотрудничать в целях оказания помощи странам впреодолении трудностей, связанных с задолженностью. Одна пятая стран с формирующимся рынком и более половины стран с низким доходом по-прежнему подвержены высокому риску критической долговой ситуации.

Здесь мы добились значительных успехов в последние месяцы. Общая основа урегулирования долга начинает приносить результаты, хотя все еще слишком медленно. Совместно с председательствующей в Группе 20-ти Индией и Всемирным банком мы организовали Круглый стол по вопросам глобального суверенного долга, который объединяет государственных ичастных кредиторов и страны-дебиторы. Например, Чаду потребовалось 11 месяцев, чтобы перейти от соглашения с МВФ на уровне персонала кполучению гарантий от кредиторов, необходимых для утверждения программы; позже на достижение этого результата Замбии потребовалось 9 месяцев, Шри-Ланке — 6 месяцев, а Гане — 5 месяцев. Нам все еще хотелось бы видеть более быстрый прогресс, но мы движемся в правильном направлении!

Тем не менее необходимо сделать еще больше для поддержки уязвимых стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Именно поэтому нам срочно необходимо укрепить глобальную систему финансовой безопасности.

Валютные резервы, своповые кредитные линии центральных банков ирегиональные финансовые механизмы обеспечивают некоторую страховку на случай финансовых кризисов. Однако примерно 100 уязвимых стран сформирующимся рынком и стран с низким доходом, в том числе большинство стран Африки, не располагают достаточными резервами идоступом к своповым кредитным линиям.

Поэтому неудивительно, что они полагаются на поддержку МВФ, который находится в центре глобальной системы финансовой защиты. Во многих случаях МВФ выступает в роли «страховщика для незастрахованных».

С периода пандемии мы использовали глобальную ликвидность и резервы вразмере 1 трлн долларов США в рамках кредитования и распределения специальных прав заимствования (СДР). Мы предоставили финансирование вразмере 320 млрд долларов США 96 странам. Мы в пять раз увеличили наше беспроцентное финансирование стран с низким доходом через Трастовый фонд на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту (ПРГТ). И мы работаем с более сильными вэкономическом плане государствами-членами над направлением значительной доли их СДР более уязвимым странам, привлекая примерно 100 млрд долларов США через трастовые фонды МВФ, такие как ПРГТ иРСТ.

Однако потенциал кредитования МВФ в процентах от объема внешних обязательств в мире за последние несколько десятилетий уменьшился помере расширения финансовых рынков. Доля заемных ресурсов постепенно сократилась.

Поэтому в целях укрепления этого ядра глобальной системы финансовой защиты мы призываем наши государства-члены пополнить ресурсы МВФ в форме квот.

Мы также приглашаем наши государства-члены с более надежным положением увеличить финансирование Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту, а также нашего Трастового фонда на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости, с тем чтобы гарантировать поддержку нашим уязвимым государствам-членам.

Сильный и обеспеченный достаточными ресурсами МВФ — это также МВФ, который быстрее откликается на нужды стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Мы уже приняли решительные меры вответ на недавние потрясения, но мы продолжим далее укреплять свой инструментарий, в том числе наши превентивные механизмы.

Фонд, членами которого являются почти все страны мира, играет важную роль в объединении усилий стран. Это также означает усиление голоса стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Я рассчитываю, что наши государства-члены дадут согласие на введение третьего представителя от стран Африки в наш Исполнительный совет.

Мы продолжаем адаптировать меры поддержки Фонда к конкретным условиям каждого государства-члена и расширяем свое присутствие наместах с помощью широкой сети аппаратов постоянных представителей ирегиональных центров развития потенциала, в том числе здесь, вАбиджане.

Заключение

В заключение позвольте мне вновь обратиться к 1973 году, когда Ежегодные совещания в последний раз проходили в Африке. Тогда делегаты сталкивались со многими из тех же проблем, что стоят перед нами сейчас: высокой инфляцией, конфликтами и коренными изменениями в экономике.

В своей речи на Ежегодных совещаниях президент Кении Джомо Кениата заявил, что «потребность в эффективном сотрудничестве сильна, как никогда». Он подытожил свое выступление одним словом: «Harambee», которое означает «сплочение в полном сотрудничестве».

Благодаря надлежащим мерам политики и Harambee мы можем возвести мост в более процветающее и мирное будущее. Мы можем заложить основу длятого, чтобы следующие пятьдесят лет стали еще более впечатляющими, чем предыдущие.

On est ensemble!

Спасибо!

[i] Октябрьский выпуск доклада «Перспективы развития мировой экономики» 2023 года, глава 2 «Управление ожиданиями: инфляция и денежно-кредитная политика».

[ii] Октябрьский выпуск «Доклада по вопросам глобальной финансовой стабильности» 2023 года, глава 2 «Новый аналитический подход к выявлению слабых банков».

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