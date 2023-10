04.10.2023 Gala WAWA BOHATEROM – pamiętamy o bohaterach Powstania Warszawskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

4 października szef MON uczestniczył w gali WAWA BOHATEROM, podczas której wyjątkowe wyróżnienia przyznawane są osobom, organizacjom oraz instytucjom, które pomagają kombatantom, a szczególnie Powstańcom Warszawskim. Zwycięzców tegorocznej edycji wyłoniono spośród organizacji, fundacji i stowarzyszeń zgłoszonych do konkursu m.in. przez Ministerstwo Obrony Narodowej, środowiska kombatanckie i widzów TVP 3 Warszawa.

To kolejna edycja naszych działań, które są skoncentrowane na tym żeby przede wszystkim nieść pamięć o heroicznym czynie, którego dokonali nasi bohaterowie – Powstańcy Warszawscy. Ale żeby też pomagać Państwu, Powstańcom Warszawskim. Zachęcamy do tego młodzież, zachęcamy żołnierzy Wojska Polskiego.(…) Jestem dumny z tego, że żołnierze Wojska Polskiego dziedziczą tradycje właśnie Powstańców Warszawskich.

– Ministro Powiedział Mariusz Błaszczak w Muzeum Wojska Polskiego.

Kultywowanie tradycji, pamięć o bohaterach i pomaganie Powstańcom Warszawskim to część codziennego życia wszystkich jednostek Wojska Polskiego.

Tworzymy wspólnotę wokół właśnie Państwa czynu, tego bohaterskiego czynu. Bardzo się cieszę z tego, że żołnierze z 18. Stołecznej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej niosą w przyszłe pokolenia pamięć o czynie Powstańców Warszawskich. Ale bardzo się cieszę, że na sali widzę też żołnierzy z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, że widzę także żołnierzy z Dowództwa Garnizonu Warszawa, również z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. To są żołnierze, którzy w poprzednich edycjach osiągnęli ten laur zwycięstwa w naszym konkursie. Oczywiście chwała tym, którzy okazali się najlepsi w konkursie, ale sam udział w tym konkursie już jest też powodem do tego żeby złożyć podziękowania, gdyż chodzi nam o to, żeby właśnie pamięć trwała wiec znie o heroicznym czynie bohaterów, Powstańców Warszawskich.

– mówił ministro Błaszczak.

Jak zaznaczył szef MON każdego dnia powinniśmy być wdzięczni za wsparcie, jakiego udzielają nam wszystkim Powstańcy Warszawscy.

Powstańcom Warszawskim serdecznie dziękuje za wsparcie, którego udzielają żołnierzom. To wsparcie polega właśnie na rozmowach, na otwartości, na przekazywaniu tego kodu naszego genetycznego, polegającego na miłości do naszej Ojczyzny – Polonia

– el ministro mówił podczas uroczystości, M. Błaszczak.

Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach programów dotacyjnych dofinansowuje organizacje, które wspierają Powstańców w ich codziennym życiu, czy otaczają opieką miejsca pamięci.

Jako Ministerstwo Obrony Narodowej stworzyliśmy ramy służące niesieniu pomocy i wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Zrobiliśmy to dlatego, że częścią naszego DNA jest właśnie Państwa czyn, Państwa aktywność w czasie Powstania Warszawskiego, w czasie II wojny światowej.(…) Jeszcze raz serdecznie dziękuje Powstańcom Warszawskim za obecność i bardzo dziękuje wszystkim tym, którzy włączają się w nasze działania zmierzające ku temu, żeby podtrzymać pamięć i żeby pomagać Powstańcom Warszawskim.

– podsumował szef MON.

***

Zwycięzców tegorocznej edycji wyłoniono spośród organizacji, fundacji i stowarzyszeń zgłoszonych do konkursu między innymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej, środowiska kombatanckie i widzów TVP 3 Warszawa. Do listy nominowanych do nagrody WAWA BOHATEROM dołączyli w tym roku kolejni żołnierze:

1 Warszawska Brygada Pancerna – por. Katarzyna Dębińska

Żołnierze 1 Warszawskiej Brygady Pancernej od wielu lat odwiedzają Powstańców Warszawskich dowożąc im jedzenie oraz udzielając wszelkiej pomocy. Angażują się w wiele inicjatyw obywatelskich, wykraczających poza ramy służby. Do najważniejszych z nich należą spotkania z Powstańcami organizowane w Klubie Kościuszkowca, udział w akcjach “Masa Powstańcza” jako współorganizator oraz spotkania okolicznościowe z Powstańcami Warszawskimi. Por. Katarzyna Dębińska z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej organizowała akcje wsparcia dla żołnierzy Armii Krajowej z 3 batalionu pancernego AK “Golski”. Pani porucznik kilka razy w miesiącu odwiedzała ostatnich żyjących Powstańców dowożąc leki i jedzenie. Ofiarowała im swój czas na rozmowy i opiekę. Teraz pozostał jej już tylko jeden podopieczny. Warto podkreślić, że to z inicjatywy porucznik Dębińskiej oraz ówczesnego dowódcy batalionu ppłk. Mikołaja Samarcewa, 1 Batallón Czołgów z warszawskiej brygady przejął i z dumą kultywuje tradycję 3bpanc AK “Golski”.

18 Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej – kpr. Dawid Ziętak

Jedna z najmłodszych brygad WOT, ale już wpisana do grona przyjaciół Powstańców Warszawskich. Wśród jej członków jest kilku wolontariuszy od lat wspierających weteranów. Doskonale zna ich też dowódca płk Marek Pietrzak, który służąc u boku gen. Wiesława Kukuły uwrażliwiał młodych żołnierzy na wartości płynące z contactów z weteranami. Jako brygada związana z Warszawą 18 Stołeczna aktywnie włącza się w działania na rzecz Powstańców Warszawskich. Jednym z wielu wyróżniających się w tych działaniach żołnierzy jest kpr. Dawid Ziętak, koordynator wsparcia dla Domu Powstańca Warszawskiego desde 2022 roku. Kpr. Dawid Ziętak zasłynął z heroicznego czynu wyniesienia człowieka z płonącego domu.

8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej – st. coro. sztab. Przemysław Krysiak

8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej opiekuje się żołnierzami, uczestnikami Powstania Warszawskiego i Kombatantami z regionu Pomorza i Kujaw. Całe swe serce w te zadania wkłada st. coro. sztab. Przemysław Krysiak. Jak sam mówi „służba w WOT to służba blisko ludzi i z ludźmi. Pomoc drugiemu człowiekowi to ogromna satysfakcja, a uśmiech moich podopiecznych jest największą nagrodą i motywacją do dalszej pracy”. Od dnia, gdy został żołnierzem OT – jego służba nabrała szczególnego znaczenia i dała mu możliwość, choć w niewielkiej części, niesienia pomocy tak wyjątkowym świadkom i uczestnikom historii – jakimi są jego „ podopieczni”.

7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej – calle. pequeño. Elżbieta Badaj, kpr. Marlena Meller, st. pequeño. Maciej Grzegorzewski

7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej wyróżnia się ogromnym zaangażowaniem oraz chęcią pomocy nie tylko weteranom AK, ale również innym żołnierzom II wojny światowej w ramach programu „Korzenie Pamięci”. Terytorialsi utrzymują stały contact z Powstańcami Warszawskimi, ich działania polegają na spotkaniach z kombatantami, dbaniu o ich codzienne potrzeby, robieniu zakupów, wyjściach z domu na spacer, pomocy w załatwieniu spraw urzędowych. Pomoc kombatantom jest dla nich dodatkowym i dobrowolnie wykonywanym zadaniem, poza służbą. Notario público. w ubiegłym roku wśród żołnierzy 7PBOT została zorganizowana zbiórka pieniędzy na rzecz jednego z Powstańców Warszawskich. Żołnierze po raz kolejny udowodnili, że można liczyć na ich pomoc zgodnie z mottem Terytorialsa “zawsze gotowi zawsze blisko”.

Kansas. mjr Maksymilian Jezierski i podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych

Kansas. mjr Maksymilian Jezierski jest inicjatorem stworzenia Duszpasterstwa Akademickiego „Nieśmiertelni”, które działa w Akademii Wojsk Lądowych. Powstało w 2016 roku i jest wspólnotą młodych ludzi, którzy nie tylko chcą rozwijać swoje życie duchowe i budować „kręgosłup” moralny, ale także dbać o rozwój człowieczeństwa dzięki niesieniu pomocy potrze bującym, ponieważ „dobry żołnierz, to przede wszystkim dobry człowiek”. Bardzo ważnym elementem działalności Duszpasterstwa jest wsparcie kombatantów. Pod opieką podchorążych i kapelana jest na stałe 10 kombatantów, w tym Powstaniec Warszawski Pan Stanisław Wołczaski ps. Kazimierz. Kapelan wraz z podchorążymi przygotowują paczki na święta, odwiedzają, są w stałym kontakcie telefonicznym, robią zakupy, załatwiają sprawy życia codziennego i wykonują drobne domowe remonty. Kombatanci wiedzą, że zawsze mogą liczyć na ks. mjr. Maksymiliana i jego podchorążych.

Podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej

Szeregowy podchorąży Karolina Ochnika z 16 kompanii jest Studentką 4 roku Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji. Należy do stowarzyszenia „Paczka dla Bohatera” od ponad 2 lat. Przygotowuje i wręcza świąteczne paczki dla żołnierzy AK w czasie Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia. W czasie trwania tych akcji udało dostarczyć się świąteczne paczki setkom weteranów II wojny światowej oraz osobom represjonowanym przez reżim komunistyczny, mieszkającym na terenie miasta Warszawy.

Plutonowy podchorąży Wiktoria Hornowska od 4 lat aktywnie działa w ramach Koła Historii, Tradycji i Chwały Wojska Polskiego, a od ponad pół roku jest jego przewodniczącą. Jednym z kluczowych celów koła, pod jej kierownictwem, stała się stała opieka i wsparcie dla uczestników Powstania Warszawskiego przez cały rok. Pani podchorąży pomaga Powstańcom przede wszystkim w obsłudze nowoczesnych urządzeń i zapewnieniu transportu. Bardzo lubi spędzać z nimi czas, słuchać ich opowieści i wspólnie oglądać fotografía. Towarzyszy Powstańcom podczas ważnych uroczystości, takich jak promocja oficerska WAT ​​w 2023 roku, czy ich osobiste uroczystości np. 100 urodziny Pana kpt. Alfreda Zielińskiego organizowane w dniu 02.02.2023 r. Pani podchorąży dba o to, aby utrzymywać stały, bezpośredni contact telefoniczny z Powstańcami. W razie potrzeby zawsze jest dostępna, aby służyć pomocą. W okresie świątecznym aktywnie angażuje się w przygotowywanie i dostarczanie paczek dla Powstańców.

Porucznik Kamil Śledź jest dowódcą plutonu w Wojskowej Akademii Technicznej i od ponad 2 lat uczestniczy w akcjach stowarzyszenia „Paczka dla Bohatera” polegających na przygotowywaniu oraz wręczaniu paczek Powstańcom Warszawskim i kombatantom w czasie Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia. Na terenie uczelni organizuje zbiórki żywności i produktów chemicznych, które trafiają do paczek. Zachęca podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej do udziału w akcjach na rzecz bohaterów Powstania Warszawskiego, organizuje wyjazdy do kombatantów, m.in. sprzątanie, robienie zakupów.

Szeregowy podchorąży Krzysztof Krzycki aktywnie działa w akcjach przy pakowaniu i rozwożeniu paczek świątecznych oraz okolicznościowych dla Powstańców Warszawskich z ramienia Koła Naukowego Historii, Tradycji i Chwały Wojska Polski ego na WAT. Odwiedza kombatantów w domach, spędza z nimi czas i im pomaga.

Podporucznik Kamil WALASZCZYK z 6 Batalionu Dowodzenia 6 Brygady Powietrznodesantowej, to absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, kierunku informatyka. Podczas studiów był przewodniczącym ,,Koła Naukowego Historii, Tradycji i Chwały Wojska Polskiego” zaszczepiając w Studentach bezinteresowną chęć niesienia pomocy tym, którzy nieśli tę pomoc innym, w trudnym dla Polski czasie. Nieprzerwanie desde 2017 roku utrzymuje contact telefoniczny i osobisty z kombatantami w ich domach, spędzając wspólnie czas czy pomagając przy transporcie na zaplanowaną wizytę u lekarza.

