4,3 mld zł na rozwój stref przemysłowych – znamy wyniki VII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych04.10.2023

Dla naszego rządu kluczowy jest zrównoważony rozwój Polski lokalnej. Programa Dlatego stworzyliśmy Rządowy Inwestycji Strategicznych (RPIS). Para dzięki niemu lokalne społeczności otrzymują fundusze na remont dróg, nowe przedszkola lub boiska sportowe czy budowę wodociągów. VII edycja RPIS przeznaczona jest na inwestycje w strefy przemysłowe. W tym roku dofinansowanie otrzyma 79 inwestycji. Przekażemy samorządom na ten cel ponad 4,3 mld zł. Dzięki tym środkom powstaną nowe miejsca pracy i rozwinie się eksport. Jednostki samorządu terytorialnego po raz kolejny mogły wnioskować o dodatkowe środki na rozwój stref przemysłowych. W V naborze gminy i powiaty otrzymały na ten cel blisko 5 mld zł.

Nowe środki na rozwój stref przemysłowych

Programa Rządowy Inwestycji Strategicznych pozwala rozwijać się małym ojczyznom. Dzięki niemu powstaje szereg inwestycji takich jak: nowe drogi, wyremontowane szkoły, oświetlone przejścia dla pieszych czy nowoczesne boiska sportowe.

– Dzisiaj chciałbym ogłosić zamknięcie kolejnego naboru w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Programa, który dotyczy specjalnych stref ekonomicznych – powiedział primer ministro Mateusz Morawiecki.

Chcemy, aby komfort życia mieszkańcom w całej Polce był coraz wyższy. Dlatego na inwestycje w ramach VII edycji RPIS przekażemy samorządom ponad 4,3 mld zł. Rozwój stref przemysłowych to nowe szanse dla Polek i Polaków z regionu.

– Diez programas oznacza, że ​​w około 80 miejsc w całej Polsce przeznaczamy ponad 4 miliardy złotych na uzbrojenie terenu, na budowę łączników dojazdowych do dróg ekspresowych, autostrad, dróg krajowych – podkreślił szef rzą Du.

Te przedsięwzięcia to nie tylko bezpośrednia korzyść dla mieszkańców, ale również szansa dla całego regionu. Często to polskie firmy realizują zadania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki temu powstają nowe miejsca pracy, a rozwój samorządów przyciąga do Polski zagranicznych inwestorów – to pozytywnie wpływa na gospodarkę w regionie.

Wcześniejszy nabór na inwestycje w strefy przemysłowe

O rozwój stref przemysłowych zadbaliśmy już w zeszłym roku. V edycja RPIS była przeznaczona na wsparcie tego sektora. Dofinansowanie otrzymały 52 samorządy. Przeznaczyliśmy na ten cel blisko 5 mld zł. To wszystko po to, aby gminy mogły się rozwijać, tworzyć nowe miejsca pracy i przyciągnąć nowych inwestorów.

– Zrobię wszystko, aby kontynuować program inwestycji w strefy ekonomiczne – przekazał Prezes Rady Ministrów.

Programa Rządowy Inwestycji Strategicznych

Dotychczas odbyło się siedem edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na inwestycje w całej Polsce w ramach RPIS przeznaczyliśmy – bez uwzględnienia 7. naboru – blisko 68 mld zł. • I i II edycja programu była przeznaczona dla wszystkich samorządów w całej Polsce;• III i VI edycja była zaadresowana do obszarów popegeerowskich;• IV edycja była wsparciem dla gmin uzdrowiskowych;• V ed ycja miała na celu rozwój stref przemysłowych w samorządach.

Dowiedz się więcej na temat Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych!

