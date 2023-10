04.10.2023 Zambrów Primer Ministro Mateusz Morawiecki: wiemy, co solidarność międzypokoleniowa

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Primer Ministro Mateusz Morawiecki: wiemy, co solidarność międzypokoleniowa04.10.2023

Seniorom należy się wdzięczność za ich ciężką pracę dla Polski. Dlatego rząd otacza szczególną troską najstarszą część naszego społeczeństwa. W ciągu 8 lat podnieśliśmy najniższą emeryturę i rentę o 80 proc. Wprowadziliśmy także na stałe 13. i 14. emeryturę, aby seniorzy mieli niezbędne środki na swoje wydatki. Para również programa bezpłatnych leków 65+. Osoby starsze mogą ponadto skorzystać z takich rządowych programów, jak Senior+ czy Aktywni+. Chcemy także zrealizować emerytury stażowe. O wsparciu dla emerytów i rencistów premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z seniorami w Zambrowie.

Realne wsparcie dla seniorów

Naszą politykę społeczną opieramy na solidarności. Oznacza to, że słabsze i bardziej wrażliwe grupy społeczne zasługują na wsparcie państwa. Szczególną pomoc skierowaliśmy do uboższych emerytów i rencistów. W ciągu 8 lat podnieśliśmy najniższą emeryturę i rentę o 80 proc. Jeszcze w 2015 r. mínimo świadczenie dla seniorów wynosiło 880 PLN. Dzięki naszej polityce, podnieśliśmy je w 2023 r. hacer 1588 PLN.

– Chciałem podziękować wszystkim seniorom w całej Polsce. Jesteście wspaniali, to wam zawdzięczamy naszą wolną Ojczyznę – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki. „Wiemy także, co to solidarność międzypokoleniowa, to ma ogromną wartość” – dodał.

13. i 14 emerytura – świadczenia wypłacane co roku

Chcemy zapewnić godne życie emerytom i rencistom. Dlatego wprowadziliśmy na stałe 13. i 14. emeryturę, aby seniorom nie zabrakło pieniędzy na potrzebne wydatki. Dodatkowo, w 2023 r. znacznie podwyższyliśmy kwotę 14. emerytury – wyniosła ona na rękę 2200 PLN. Tomó. 838 zł neto więcej, niż wynikało z ustawy.

– Tak długo, jak będziemy rządzić, tak długo będziemy przekazywać jak najwięcej środków na poprawę życia seniorów – obiecał premier Mateusz Morawiecki.

Programa wspierające seniorów

Dbamy o każdy aspekt życia seniorów. Jesteśmy im wdzięczni za trud, jaki włożyli w budowanie Polski. Dlatego wprowadziliśmy i nadal rozszerzamy wiele programów, które wspierają osoby starsze. Do korzystnych rozwiązań, z których mogą skorzystać seniorzy, należą m.in.:

Senior+ – para rządowe wsparcie dla samorządów w tworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. W latach 2015-2022 powstało w Polsce 1179 ośrodków wsparcia. Na dofinansowanie programu przeznaczyliśmy 300 millones PLN.

Aktywni+ – to środki na wsparcie projektów dla seniorów. W ramach programu w latach 2021-2025 organizacje pozarządowe zrealizują projekty dla seniorów o łącznej wartości 200 millones de zł.

Mama 4+ – to świadczenie przeznaczone dla osób, które wychowując co najmniej czworo dzieci, nie mogły podjąć pracy lub z niej zrezygnowały. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewnia podstawowe środki do życia.

Emerytura bez podatku do 2500 PLN – to rozwiązanie, które funkcjonuje od 1 stycznia 2022 r. Dzięki temu, więcej pieniędzy trafia do portfeli emerytów i rencistów.

Leki 75+ – para programar, dzięki któremu seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych leków. Obecnie wprowadziliśmy jego rozszerzenie. Dzięki temu, z listy bezpłatnych leków mogą już skorzystać także osoby od 65. roku życia.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (6)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

MIL OSI