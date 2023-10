04.10.2023 Sarnowo-Góry Premier polecił ministrowi rolnictwa przygotować propozycje rekompensat dla rolników za straty w związku z uprawą warzyw

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Pomoc rządu za szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Rząd nie zostawia rolników samych sobie – działa natychmiast, gdy potrzebują pomocy i wsparcia. Podczas rozmów z rolnikami premier Mateusz Morawiecki zapowiedział pomoc dla tych, którzy ponieśli straty w związku z uprawą warzyw.

– Dzisiaj usłyszałem o bardzo ważnym problemie. Otóż ​​ze względu na szczególnie ciepły wrzesień – bardzo szybko zaczęły dojrzewać kalafiory, brokuły i pojawił się taki problem z ich odbiorem. One praktycznie już teraz w wielu miejscach przejrzały i straty, które ponieśli rolnicy są duże. Rozmawiałem z ministrem rolnictwa i poleciłem mu przygotować cały esquemat rekompensaty za te straty, które pojawiły się u rolników – poinformował premier.

Ponadto minister rolnictwa spotkał się niedawno z sadownikami i plantatorami owoców. Rozmowy dotyczyły udzielenia pomocy za szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dla productortów, których straty wynoszą poniżej 70% upraw.

Wspieramy polskiego rolnika

Szef polskiego rządu podkreślił, że rolnicy mogą liczyć na wsparcie niezależnie od okoliczności. Przywołał liczne przykłady – suszę, epidemię PPA, COVID-19, kryzys energetyczny – podczas których rząd udzielał rolnikom wsparcia.

Ale to nie jedyne formy pomocy dla polskiej wsi ze strony rządu. Desde 2023 r. aż 97% gospodarstw o ​​wielkości do 50 hektarów otrzymuje dopłaty powyżej średniej unijnej.

Doceniamy ciężką pracę rolników. Dlatego dzięki naszym działaniom, rolnicy jeśli stracili na sprzedaży zboża, mogli ubiegać się o dopłate. W przypadku pszenicy dofinansowania wyniosło 3025 zł za hektar. Dzięki naszej polityce, możliwe są również dopłaty do pozostałych zbóż. Sworzyliśmy także system dopłat do nawozów oraz rozwinęliśmy dopłaty do paliwa rolniczego.Dowiedz się więcej – Konkrety dla polskiej wsi

Embargo polaco na przywożenie ukraińskich zbóż

Nasz apel do Komisji Europejskiej ws. wydłużenia zakazu przywozu ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych do Polski oraz czterech innych państw, nie został wysłuchany. Dlatego, de uchronić nasz kraj przed zawirowaniami na rynku zbóż, sami przedłużyliśmy krajowe embargo na wwóz wybranych ukraińskich produktów do Polski. Uratowaliśmy polską wieś.

– Państwo polskie działa. Nie mamy wpływu ani na warunki pogodowe, ani na to, co zrobi Rosja wobec Ukrainy, jaki jeszcze kolejny kryzys wywoła, ale tam, gdzie mamy wpływ tam działamy – podkreślił premier.

Jak zmieniamy polską wieś?

W 2022 p. przeznaczyliśmy 2,6 mld zł na dopłaty do nawozów, aw 2023 r. będzie a 4,7 mld PLN.

Wprowadziliśmy dopłaty do paliwa rolniczego, które polegają na zwrocie akcyzy. Aktualnie dofinansowanie wynosi 1,46 PLN por litro. Bromea para obecnie najwyższa możliwa kwota zwrotu do zastosowania. Dodatkowo wystąpimy do Komisji Europejskiej o zgodę na udzielenie pomocy w wysokości 0,54 PLN/litro ON, co pozwoli na zwiększenie kwoty zwrotu do 2 PLN/litro de cuerda.

Chronimy uprawy przed różnymi warunkami pogodowymi. Wprowadziliśmy ubezpieczenia upraw rolnych.

W latach 2018-2019 przeznaczyliśmy około 4,5 mld zł na pomoc dla rolników w związku z suszą.

Prosty i bezpośredni rolniczy handel detaliczny – dzięki naszym działaniom, rolnicy mogą bez limitów oraz na korzystnych warunkach finansowych sprzedawać żywność wyprodukowaną w swoim gospodarstwie bezpośrednio konsumentom.

Zwiększyliśmy na lata 2021-2022 około 650 millones de zł środki dla rolników, które mogły być przeznaczone m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwiększyliśmy limit środków na scalenie gruntów z 285 millones de euros a 423 millones de euros.

