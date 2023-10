04.10.2023 kruki Primer Ministro Mateusz Morawiecki: ludzie mają prawo żyć, mieszkać i pracować tam, gdzie chcą

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Primer Ministro Mateusz Morawiecki: ludzie mają prawo żyć, mieszkać i pracować tam, gdzie chcą04.10.2023

Dbamy o polskich pracowników i pracodawców. Wprowadziliśmy specjalne strefy ekonomiczne, które zachęcają do inwestowania w naszym kraju. Dzięki takim działaniom, bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie, a jakość życia systematycznie rośnie. Mieszkańcy mniejszych miejscowości nie muszą opuszczać swoich rodzin, w celu poszukiwania pracy. El primer ministro Mateusz Morawiecki odwiedził firmę Melvit pod Ostrołęką, która jest wiodącym producentem płatków oraz produktów zbożowych na rynku polskim. Przedsiębiorstwo to pozyskuje zboża z własnych pól oraz od lokalnych rolników.

Wspieramy polskich przedsiębiorców

Nie pozostawiamy przedsiębiorców samych sobie w czasie kryzysów. Pandemia COVID-19 oraz rosyjska agresja na terenie Ukrainy spowodowały zawirowania na rynku gospodarczym w Polsce jak i na całym świecie. Rząd podjął decyzję o ratowaniu miejsc pracy i wsparł polskich przedsiębiorców dzięki wprowadzonym tarczom. Dzięki temu aktualnie mamy najniższy poziom bezrobocia w historii Polski.

– Nigdy nie było w historii Polski tak wielu ludzi, którzy jednocześnie pracowali – to jest ponad 17 millonesów ludzi, ponad 17 millonesów miejsc pracy, które powstały. A poziom bezrobocia – ostatnio podane dane Komisji Europejskiej – jest jednym z absolutnie najniższych w Unii Europejskiej – podkreślił szef polskiego rządu w firmie Melvit.

Dbamy o zrównoważony rozwój w całej Polsce

Cały czas rozwijamy specjalne strefy ekonomiczne, które zachęcają do rozwoju firm i przedsiębiorczości nie tylko w dużych miastach. Dzięki tym rozwiązaniom powstają przedsiębiorstwa, które zapewniają nowe miejsca pracy. Coraz więcej osób może pracować lokalnie, bez wyjeżdżania z rodzinnej miejscowości.

– Aby cała infrastruktura gospodarcza szła ręka w rękę z polskimi firmami, bo podkreślam – to jest polski kapitał – prowadzimy wielki program inwestycji w strefy ekonomiczne. Ułatwienia różnego rodzaju, budowę dróg, uzbrojenie terenów i również oczywiście udogodnienia podatkowe – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Melvit – producent płatków oraz produktów zbożowych

Firma ta od ponad 25 lat daje zatrudnienie mieszkańcom Ostrołęki i okolic. Melvit co roku przetwarza 40 tys. ton zboża – jest wiodącym producentem płatków oraz produktów zbożowych na rynku polskim. Firma wkrótce może być numerem jeden w Europie.

– Sukces firmy spod Ostrołęki jest niebywały. Widziałem, do jak wielu krajów na całym świecie wysyłane są produkty tej firmy. Naprawdę serce rośnie – od Nowej Zelandii, Australii przez kraje Azji, nawet Japonia i również Ameryka, i wiele krajów europejskich – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

