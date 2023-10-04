Финансовые новости: 04.10.2023, 13-02 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A103YG5 (ИАДОМ 1P11).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

04.10.2023

13:02

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 04.10.2023, 13-02 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 113.22) и диапазона оценки рыночных рисков (до 919.15 руб., эквивалентно ставке 23.75 %) ценной бумаги RU000A103YG5 (ИАДОМ 1P11).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI