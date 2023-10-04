Финансовые новости: Частные инвесторы в сентябре обновили рекорд активности на Московской бирже

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам сентября 2023 года достигло 27,5 млн (+690 тыс. человек за сентябрь, +4,57 млн человек с начала 2023 года), ими открыто 47,5 млн счетов (+1,55 млн счетов за сентябрь).

В сентябре 2023 года сделки на Московской бирже заключали более 3,5 млн частных инвесторов – на 117 тыс. больше, чем в прошлом месяце, и это новый рекорд за всю историю биржевых торгов.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 81%, в объеме торгов облигациями – 30%, на спот-рынке валюты – 17%, на срочном рынке – 62%.

Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в сентябре составил 67,7 млрд рублей, на рынке акций – 24,8 млрд рублей, в БПИФы – 23,3 млрд рублей.

Топ-10 регионов по наибольшему числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва (2,40 млн), Московская область (1,55 млн), Санкт-Петербург (1,19 млн), Краснодарский край (1,02 млн), Республика Башкортостан (925 тыс.), Свердловская область (918 тыс.), Республика Татарстан (852 тыс.), Ростовская область (812 тыс.), Челябинская область (718 тыс.), Самарская область (647 тыс.).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в сентябре увеличилось на 37,4 тыс. и составило 5,66 млн счетов. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 258,8 млрд рублей, в структуре оборота 86,2% – сделки с акциями, 5,6% – с облигациями и 8,2% – с паями фондов.

Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (567,7 тыс. счетов), Московская область (334,6 тыс.) и Санкт-Петербург (271,3 тыс.). За ними следуют Свердловская область (188,6 тыс. счетов), Краснодарский край (179,3 тыс. счетов) и Республика Башкортостан (177,6 тыс. счетов).

В сентябре 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов[1] были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,5% и 7,3% соответственно), акции Газпрома (16,6%), ЛУКОЙЛа (13,8%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (7,1%), акции Норникеля (6,7%), Роснефти (5,6%), Яндекса (5,5%), НОВАТЭКа (4,4%) и Татнефти (3,6%).

Наибольший интерес частные инвесторы в сентябре 2023 года проявили к облигациям Сбербанка, ВТБ, замещающим облигациям Газпрома, а также к ОФЗ и еврооблигациям Минфина.

Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов: фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (27,9%), в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (12,6%), в активы денежного рынка AKMM (9,8%), фонд инвестиций в российские акции SBMX (4,3%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (4,3%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности “брутто” EQMX (4,1%), фонд инвестиций в золото GOLD (3,5%), в инструменты денежного рынка SBMM (3,4%), в российские акции AKME (3,2%) и в корпоративные рублевые облигации AKMB (2,7%).

Группа “Московская Биржа” управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

[1] Анализ проводится на основе обезличенных агрегированных данных по открытым позициям частных инвесторов в наиболее ликвидных акциях фондового рынка Московской биржи на определенную дату.



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