Финансовые новости: Тестирование заключения сделок биржевого РЕПО с ЦБ РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

14 октября 2023 года, планируется провести совместное с Банком России тестирование заключения сделок биржевого РЕПО в следующих режимах торгов:

РЕПО с ЦБ РФ: фиксированная ставка (Основной механизм предоставления ликвидности), BoardId: FBFX

РЕПО с ЦБ РФ: плавающая ставка ДМ (Дополнительный механизм предоставления ликвидности), BoardId: FFFX

Напоминаем вам, что режим торгов FFFX был добавлен в состоянии технической готовности в промышленную версию системы фондового рынка 05 июня 2023 года.

В приложенной презентации вы найдете информацию об особенностях проведения операций РЕПО с Банком России в новом режиме.

Приглашаем вас принять участие в тестировании.

Расписание тестирования будет опубликовано позднее.

Для участия в тестировании просим до 17:00 MSK 12 октября 2023 года прислать нам заявку по адресу help@moex.com с указанием следующих данных:

1. Контактное лицо, ответственное за тестирование

2. Идентификаторы пользователей или фирмы.

3. IP-адреса, если они отличаются от действующих промышленных для заявленных идентификаторов пользователей.

Во избежание попадания в ваши промышленные системы тестовых данных, рекомендуем не участвующим в тестировании пользователям отключить шлюзы и терминалы от торговых систем на выходные 14 и 15 октября.



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