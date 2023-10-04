Финансовые новости: Разъяснения: Машиночитаемая доверенность

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Отчетность кредитной организации, представляемая в Банк России посредством личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России от 05.10.2021 №
В соответствии с Указанием Банка России от 24.10.2022 №
- руководитель отчитывающейся кредитной организации (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместитель, член коллегиального исполнительного органа) и (или) иное должностное лицо в предусмотренных формой отчетности случаях;
- главный бухгалтер отчитывающейся кредитной организации либо замещающее его лицо, если подпись главного бухгалтера предусмотрена в форме отчетности.
В случае если формой отчетности предусмотрена подпись руководителя кредитной организации, то в соответствии с пунктом 3 Указания Банка России №
Одновременно обращаем внимание, что в соответствии с требованием части 8 статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 года №
Подписание отчетности заместителем главного бухгалтера возможно только в случае, если он является лицом, исполняющим обязанности главного бухгалтера кредитной организации на период его замещения.
В случае если форма отчетности предусматривает наличие подписи руководителя кредитной организации и главного бухгалтера кредитной организации, то в ситуации, когда главный бухгалтер совмещает должность заместителя руководителя кредитной организации или является членом коллегиального исполнительного органа кредитной организации, дублирование УКЭП главного бухгалтера не допускается и такая отчетность подлежит подписанию УКЭП руководителя кредитной организации в понятии, предусмотренном пунктом 3 Указания Банка России №
В случае если форма отчетности предусматривает подпись должностного лица, уполномоченного подписывать отчет, кредитная организация в лице ее единоличного исполнительного органа самостоятельно определяет должностное лицо, которому может быть делегировано право подписания такой формы отчетности в предусмотренных приложением 1 к Указанию Банка России №
В период с 01.07.2023 по 01.01.2024 допускается подписание отчетности, формы которой предусматривают подписи контролера, руководителя службы внутреннего контроля, руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя подразделения, только УКЭП руководителя кредитной организации в понятии, предусмотренном пунктом 3 Указания Банка России №
Наличие УКЭП исполнителя во всех формах отчетности также не требуется.
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