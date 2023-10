Финансовые новости: Разъяснения: Машиночитаемая доверенность

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Отчетность кредитной организации, представляемая в Банк России посредством личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России от 05.10.2021 № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью (далее — УКЭП) уполномоченного (уполномоченных) лица (лиц) кредитной организации, предусмотренного (предусмотренных) формой отчетности, установленной Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (далее — Указание Банка России № 4927-У).

В соответствии с Указанием Банка России от 24.10.2022 № 6299-У «О правилах составления и представления в Центральный банк Российской Федерации бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности кредитными организациями, а также отчетности банковских групп, составляемой и представляемой головными кредитными организациями банковских групп» (далее — Указание Банка России № 6299-У) лицами, уполномоченными подписывать отчетность, являются:

руководитель отчитывающейся кредитной организации (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместитель, член коллегиального исполнительного органа) и (или) иное должностное лицо в предусмотренных формой отчетности случаях;

главный бухгалтер отчитывающейся кредитной организации либо замещающее его лицо, если подпись главного бухгалтера предусмотрена в форме отчетности.

В случае если формой отчетности предусмотрена подпись руководителя кредитной организации, то в соответствии с пунктом 3 Указания Банка России № 6299-У такая отчетность может быть подписана УКЭП лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитной организации, его заместителя или члена коллегиального исполнительного органа, в том числе не являющегося заместителем единоличного исполнительного органа кредитной организации. Действующими нормативными актами Банка России, регулирующими порядок представления отчетности кредитными организациями в Банк России, возможность делегирования права подписания такой отчетности иным лицам не предусмотрена.

Одновременно обращаем внимание, что в соответствии с требованием части 8 статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее руководителем экономического субъекта, в связи с чем отчетность по формам 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)», 0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)», 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)», 0409810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма)», 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)» и 0409814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)» должна быть подписана непосредственно УКЭП лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитной организации (либо лицом, исполняющим его обязанности), а также главным бухгалтером кредитной организации.

Подписание отчетности заместителем главного бухгалтера возможно только в случае, если он является лицом, исполняющим обязанности главного бухгалтера кредитной организации на период его замещения.

В случае если форма отчетности предусматривает наличие подписи руководителя кредитной организации и главного бухгалтера кредитной организации, то в ситуации, когда главный бухгалтер совмещает должность заместителя руководителя кредитной организации или является членом коллегиального исполнительного органа кредитной организации, дублирование УКЭП главного бухгалтера не допускается и такая отчетность подлежит подписанию УКЭП руководителя кредитной организации в понятии, предусмотренном пунктом 3 Указания Банка России № 6299-У, и УКЭП главного бухгалтера кредитной организации.

В случае если форма отчетности предусматривает подпись должностного лица, уполномоченного подписывать отчет, кредитная организация в лице ее единоличного исполнительного органа самостоятельно определяет должностное лицо, которому может быть делегировано право подписания такой формы отчетности в предусмотренных приложением 1 к Указанию Банка России № 4927-У случаях.

В период с 01.07.2023 по 01.01.2024 допускается подписание отчетности, формы которой предусматривают подписи контролера, руководителя службы внутреннего контроля, руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя подразделения, только УКЭП руководителя кредитной организации в понятии, предусмотренном пунктом 3 Указания Банка России № 6299-У.

Наличие УКЭП исполнителя во всех формах отчетности также не требуется.

