Финансовые новости: Михаил Балакин назначен директором Департамента проектов и процессов (04.10.2023)

Приказом Председателя Банка России с 4 октября 2023 года директором Департамента проектов и процессов назначен Михаил Балакин, с марта 2023 года исполняющий обязанности главы этого департамента.

Михаил Балакин работает в Банке России с 2009 года, занимал различные должности в Волго-Вятском главном управлении Банка России. В октябре 2021 года был переведен на должность заместителя директора Департамента проектов и процессов.

