Финансовые новости: Банки должны информировать заемщиков о возможности застраховаться в любой компании

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

При оформлении кредита человек вправе приобрести страховку в любой компании, которая отвечает требованиям банка. Кредитор обязан проинформировать клиента о такой возможности и не может навязывать услуги конкретной организации. Об этом говорится в совместном письме Банка России и ФАС.

Требования к страховке банк должен разместить на своем сайте и в местах обслуживания клиентов. Кредитор должен принять полис страховщика при соблюдении двух условий: если его кредитный рейтинг не ниже уровня А- и договор страхования соответствует условиям банка. После получения полиса у банка есть 7 рабочих дней на то, чтобы сообщить заемщику о своем решении — принимает он его или нет. Это позволит не допустить затягивания сроков рассмотрения документов. Ранее Банк России проинформировал кредиторов об обеспечении прав заемщика на свободный выбор страховщика при страховании, связанном с получением кредита (займа). Фото на превью: Kao / Shutterstock / Fotodom

