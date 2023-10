Факультет информационных технологий выиграл легкоатлетическую эстафету

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В рамках комплексной Спартакиады «Наука и спорт — вместе мы сила!» прошла традиционная эстафета между факультетами и институтами 10 х 200 м. В ней приняли участие 9 команд по 10 человек: 7 юношей и 3 девушки бежали по 200 м (пол круга на стадионе). В забеге стартовали одновременно 4 команды, а победитель определялся по лучшему времени, показанному на финише.

Команды распределились следующим образом:

1 место — ФИТ, результат — 4.41.2. Состав: Софья Захарова, Алина Пашкова, Егор Кузнецов, Эрик Шелбогашев, Егор Давыдов, Мирон Гаськов, Никита Фильчаков, Александр Лапушинский, Анастасия Суркова и Кирилл Козлов.

2 место — ММФ, результат — 4.46.8. Состав: Александр Бочкарев, Айгуль Яппарова, Юрий Щербатов, Лев Жуков, Диана Воробьева, Ольга Трофимова, Никита Босак, Сергей Поляков, Егор Девятов и Давид Матевосян.

3 место — ЭФ, результат — 4.55.7. Состав: Степан Юров, Дарья Максимова, Данила Исаев, Глеб Федотов, Данил Мерзаев, Биркин Андрей, Александр Высоцкий, Ярослав Пешков, Ангелина Гурко и Анна Ремусова.

4 место — ГГФ

5 место — СУНЦ НГУ

6 место — ФФ

7 место — ИИР

8 место — ГИ

9 место — Сборная ФИТ/ИФП

Поздравляем победителей и призёров соревнований!

Итоговый протокол можно посмотреть: https://vk.com/sport_nsu

Фото с соревнований по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/Q9uUm9qFnaZOJA

