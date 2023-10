Учёные СПбГАСУ – лауреаты премии Правительства Российской Федерации в области образования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

В Зале наград Дома Правительства Российской Федерации 4 октября состоялась торжественная церемония вручения премий Правительства Российской Федерации за 2023 г. в области образования.

По направлению «Внедрение инновационных разработок в сфере образования и осуществление профессиональной педагогической деятельности на высоком уровне» премия присуждена первому проректору, заведующей кафедрой архитектурно-строительных конструкций Светлане Головиной, директору Института безопасности дорожного движения, профессору кафедры наземных транспортно-технологических машин Сергею Евтюкову, профессору кафедры транспортных систем Алексею Терентьеву и доценту кафедры НТТМ Ярославу Васильеву.

Коллектив авторов, в который помимо представителей СПбГАСУ вошла заведующая кафедрой «Детали машин и теория механизмов» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Мария Карелина, удостоился награды за инновационную разработку: комплект учебно-методических пособий «Научно-методическое обеспечение системы подготовки специалистов и формирования комплексных компетенций в сфере цифровой трансформации управления транспортной инфраструктурой и безопасностью дорожного движения».

В комплект включено семь изданий, подготовленных коллективом авторов в период с 2013 по 2019 г. В них отражены результаты выполненных авторами научно-практических исследований, обеспечивающих систему подготовки специалистов, на практике формирующую комплексные компетенции в сфере цифровой трансформации управления транспортной инфраструктурой и безопасностью дорожного движения.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI