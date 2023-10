Ученые Академгородка исследовали элитный «Дом мертвых» раннего железного века

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Археологические раскопки кургана № 51 саргатской культуры раннего железного века на могильнике Усть-Тартасские курганы (Вергеровский район Новосибирской области) проходили под руководством заместителя директора по науке Института археологии и этнографии СО РАН, академика Вячеслава Молодина и доцента кафедры археологии и этнографии Гуманитарного института Новосибирского государственного университета, доктора исторических наук Людмилы Мыльниковой. Раскопки проводились ручным способом без использования техники.

Впервые для сибирского региона был исследован «элитный» курган саргатской культуры раннего железного века с многочисленными неграблеными погребениями, для которых получен статистически значимый набор радиоуглеродных дат и календарных возрастов, а также результатов анализа стабильных изотопов, выявивший особенности образа жизни усопших и хронологии погребений. Весь мультидисциплинарный комплекс научных работ выполнен в Новосибирской области.

Саргатская культура — культура раннего железного века, относится к культурам скифского круга. Ее население занимало огромную территорию между Ишимом и средним Иртышом, а возможно, простиралась чуть ли не до берегов Оби. Существовала более тысячи лет: ученые датируют культуру VII-V вв. до н.э. – III-V вв. н.э.

По количеству выявленных погребений, погребальному обряду и сопроводительному инвентарю обследуемый курган был отнесен учеными к разряду элитных объектов. В нем была обнаружена большая серия не ограбленных погребений, в которых захоронены дети, мужчины и женщины.

— Мы исследовали 22 погребения. Все они снабжены наборами сопроводительного инвентаря: женщины в большинстве случаев – тремя сосудами, мужчины – двумя. И те, и другие, кроме разнообразного набора изделий, имели однолезвийный железный нож. В мужских захоронениях встречались железные и костяные наконечники стрел и пряжки. Женщины из трех захоронений были похоронены в меховых или матерчатых шапочках, расшитых разноцветными бусинами и бисером, в том числе сделанными из стекла. В отдельных случаях даже удалось выявить тончайшие серебряные нити и шнурочки, на которых эти изящные подвески крепились к головным уборам. Еще одной интересной особенностью данных головных уборов явились ряды фигурных бронзовых бляшек, горизонтально нашитых в один ряд на лобной части головного убора. Бляшки имели индивидуальную форму для каждой женщины. В одном погребении помимо двух крупных округлых бронзовых бляшек находились ещё две золотые, украшенные выдавленным пуансоном декором. Также нами были найдены редкие изделия, например, шейная бронзовая гривна и костяная подвеска с изображением кабана. Примечательно, что некоторые из найденных изделий изготовлены по технологиям, не практиковавшимся в нашем регионе в то время. Это подчеркивает высокий статус погребенных, — рассказала Людмила Мыльникова.

Ученые отметили интересную особенность построения сакрального пространства кургана — наложение некоторых могильных ям друг на друга. Это дало им возможность построить относительную хронологию объекта, которая позднее была подтверждена радиоуглеродным методом.

Сотрудники Центра коллективного пользования «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ» радиоуглеродным методом произвели датирование 17 костных фрагментов. Статистическую обработку полученных результатов выполнил сотрудник Института интеллектуальной робототехники НГУ Петр Меньшанов, анализ стабильных изотопов (δ13C и δ15N) в коллагене костных фрагментов проводила сотрудник лаборатории изотопных исследований ИАЭТ СО РАН.

В результате исследований выяснилось, что для всех захоронений памятника характерна небольшая величина вариации значений изотопных сдвигов, свидетельствующая в пользу однотипности диеты у захороненных на территории памятника, а также в пользу короткого временного промежутка, в который жили представители этой культуры. Небольшие различия в уровне изотопных сдвигов между мужчинами и женщинами Саргатской культуры на протяжении второй фазы существования памятника позволяют предположить некоторое преобладание в рационе женщин белковой пищи по сравнению с мужчинами, по-видимому в результате большей стабильности богатого белком рациона и более оседлого образа жизни женщин рядом с богатой рыбой рекой в сравнении с мужчинами.

— Байесовское моделирование хронологии комплекса на основе радиоуглеродных дат, полученных с помощью ускорительной масс-спектрометрии, предполагает высокую вероятность использования кургана в диапазоне между 200 и 40 годами до н.э. при этом «первая очередь» погребений (примерно 25%) могла происходить асинхронно в период до 150 года до н.э.. Пик захоронений (приблизительно 75%) «второй очереди», вероятнее всего, пришелся на период со 150 по 120 годы до н.э., а последним событием на кургане стало погребение №13, которое могли произвести не ранее 110 года до н.э., — пояснила директор ЦКП «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ», исполняющая обязанности заведующего кафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ Екатерина Пархомчук.

Археологическая работа проводилась в рамках проекта РНФ № 22-18-00012 «Элитные курганы саргатской культуры раннего железного века в Обь-Иртышской лесостепи (Новосибирская область)». Радиоуглеродное датирование выполнено при поддержке проекта программы «Приоритет-2030».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI