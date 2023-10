С заботой о москвичах: как развивается социальная инфраструктура столицы в последние годы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Москва заботится о качестве жизни своих горожан. Развитие социальной инфраструктуры для нее — одна из приоритетных задач. Только за последние пять лет реконструировали и построили сотни учреждений. Среди них три флагманских, два клинических и геронтопсихиатрический центры, филиал № 1 поликлиники № 8 на проспекте Вернадского, школа № 338 и центры московского долголетия. Рассказываем, почему эти социальные объекты — гордость города.

Знатоки своего дела: флагманские центры и инфекционная больница № 1

Сегодня в московских больницах применяются новые технологические и логистические решения для оказания современной экстренной помощи. Но столица не останавливается и продолжает ее модернизировать. Главное достижение в этой области — создание флагманских центров больниц. В 2023 году открыли три таких медицинских учреждения: в городской клинической больнице (ГКБ) имени В.В. Вересаева, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и ГКБ № 15 имени О.М. Филатова.

Во флагманских центрах оказывают экстренную помощь. Это полноценные больницы с приемным отделением, операционными и реанимацией. Пациенты проводят здесь не более 24 часов. Затем их переводят в профильное отделение больницы, дают рекомендации и отправляют на амбулаторное долечивание или выписывают домой. В центрах внедрен новый стандарт экстренной помощи. С распределением потока пациентов помогает цифровой помощник врача «Триаж». В зависимости от того, насколько срочно необходима медицинская помощь, пациентов направляют в красную, желтую или зеленую зону. Также в центрах действует принцип «врач к пациенту»: все обследования проводят у койки больного.

Операционные, в том числе гибридные, оснащены передовым оборудованием. Так, открытый менее месяца назад флагман больницы № 15 имени О.М. Филатова обеспечен магнитно-резонансным и компьютерными томографами (КТ и МРТ), рентген-комплексами, ангиографами. В центр пациентов доставляют и санитарной авиацией: на территории больницы есть вертолетная площадка.

Такие же медицинские учреждения появятся при городских клинических больницах имени С.П. Боткина, имени В.М. Буянова и № 1 имени Н.И. Пирогова.

С 2019 года меняются и столичные инфекционные больницы. Теперь пациенты во время лечения находятся в мельцеровских боксах (обособленные палаты, в которых есть спальная зона, санузел с ванной и отдельный вход). На базе стационаров появились собственные лаборатории, в них можно оперативно проводить исследования, что позволяет быстрее диагностировать заболевание и начать лечение.

Завершается строительство инфекционной больницы № 1. Она станет крупнейшей в России: площадь нового комплекса составит более 100 тысяч квадратных метров. В клинике будет все, от неонатального отделения до кафедры ведущих медицинских вузов и научных центров. В ней оборудуют 546 мельцеровских боксов и инновационные операционные. Аппараты КТ, МРТ, УЗИ, передвижные рентген-установки позволят проводить диагностику и лечение практически любых инфекционных заболеваний. Больница откроется до конца года.

Мастера на все руки: многопрофильные центры и поликлиники

Столица не сбавляет и темпы развития многопрофильных центров. В ТиНАО идет строительство Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка». Он занимает территорию площадью 13 гектаров и оказывает помощь по десяткам направлений. Впервые под одной крышей совместили роддом, детскую и взрослую больницы. ММКЦ «Коммунарка» — один из пяти якорных онкологических стационаров и сосудистый центр. Из десяти корпусов осталось достроить всего один — лучевой терапии.

Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова — учреждение широкого профиля и один из ключевых онкологических стационаров города. В лечебно-диагностическом комплексе можно будет получить полный спектр услуг, от диагностики до пожизненного диспансерного наблюдения. Здесь есть возможность проведения лучевой терапии и хирургических вмешательств пациентам, в том числе со злокачественными новообразованиями головы и шеи, легких, пищевода и других органов. В клинике будут применяться щадящие методы анестезии, осуществляться малоинвазивные операции и активное послеоперационное восстановление.

Качество и доступность медицинской помощи в Москве взяты за правило. Поэтому в городе проводят крупнейшую за всю историю столичного здравоохранения модернизацию зданий и инфраструктуры амбулаторного звена. Завершен первый этап реконструкции поликлиник: уже обновлено 200 зданий. В рамках второго, заключительного этапа модернизируют еще 140. Планируется, что до конца 2025 года амбулаторный фонд Москвы полностью обновится. Поликлиники сегодня — это современные медицинские центры, в которых заботятся об удобстве пациентов. В них увеличен штат врачей самых востребованных специальностей, установлена новейшая техника, внедрена цифровизация.

Таким медицинским учреждением стал и филиал № 1 поликлиники № 8 на проспекте Вернадского. Четырехэтажное здание возвели в 1964 году, а сегодня перестроили по новому стандарту. Кабинеты врачей расположили так, чтобы минимизировать риск возникновения очередей. Подождать начала приема можно в специальной зоне с мягкими диванами и кондиционерами. Навигация по клинике интуитивно понятна, без труда можно найти помещения для ультразвуковой, функциональной и рентгенодиагностики, кабинеты терапевта, хирурга, невролога или кардиолога. Первых пациентов модернизированная поликлиника приняла в марте этого года.

Центры второй молодости

Меняется и сфера социальной защиты. Сегодня московские пенсионеры хотят самореализоваться и больше общаться, для них важно организовать здоровый и интеллигентный досуг. В ответ на эти запросы по всему городу начали открываться центры московского долголетия.

Это крупнейшая сеть городских клубов для общения, досуга и самореализации, созданная специально для москвичей старшего возраста, где они выступают полноправными хозяевами и главными организаторами мероприятий. В столице уже действует 96 таких центров, а вскоре их планируют открыть во всех районах города.

В центрах московского долголетия работает более пяти тысяч клубов по интересам. В команде единомышленников можно научиться готовить и танцевать, позаниматься йогой и фитнесом, поиграть в спортивные и интеллектуальные игры. Если нужного клуба по интересам нет — это шанс проявить лидерские качества и основать его.

В центрах есть творческая и кулинарные студии, спортивные и компьютерные залы, столы для игры в бильярд и шахматы, тихая гостиная с библиотекой, кафе. Здесь целый день кипит жизнь: одни рисуют, другие репетируют спектакли, кто-то работает с гаджетами. Любители поэзии проводят чтения стихотворений, а поговорить на иностранных языках можно на специальных встречах. Все центры объединены одной концепцией, но каждый из них индивидуален. Центр долголетия «Московский», к примеру, площадка особенно творческая. Тут работают сразу три мастерские: гончарная, швейная и художественная. Актовый зал оборудован акустическими панелями. В медиагостиной изучают английский и итальянский языки. Любителям растений будет любопытно пройти в огород, за которым ухаживают участники экоклуба центра. Они выращивают сезонные овощи и зелень.

Центры московского долголетия стали вторым домом для москвичей «серебряного» возраста. Уже есть немало примеров, когда посетители находят близких друзей, встречают одноклассников и даже создают семьи.

Место, где воспитывают эмпатию

Еще одно достижение в социальной сфере — открытие первого в России симуляционного центра обучения навыкам профессионального ухода. Его основная задача — обучение профессиональному уходу сотрудников команды соцзащиты и москвичей, которые заботятся о тяжелобольных родственниках. Для них специалисты центра разработали образовательные программы и тренинги для формирования и закрепления практических навыков. Обучение строится по модульной системе. Его большая часть состоит из практических занятий.

Центр поделен на пять тематических зон — образовательных маршрутов. В зоне «Движение» учат подбирать технические средства реабилитации (ходунки, инвалидные коляски, адаптированные кровати). В отделе «Гигиена» показывают, как выполнять гигиенические процедуры безопасно. Навыки перемещения и кормления осваивают в зоне «Забота», оказания первой помощи, правила заботы о себе — в зоне «Безопасность». Не менее важный отдел — «Уважение». Тут помогают развить эмпатию, обучают основам психологии пожилого человека и коммуникации с ним.

Учреждение открыто на базе обновленного Научно-практического геронтопсихиатрического центра. Он расположен на юго-востоке города в Южнопортовом районе по адресу: улица Трофимова, дом 26. К июню этого года здесь также отремонтировали в рамках проекта «Городские дома-интернаты нового типа» три жилых корпуса общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. В них могут проживать 518 человек, нуждающихся в особом уходе, в том числе пожилые люди с деменцией. В зданиях созданы комфортные условия, обеспечена доступная среда, предусмотрено размещение в маломестных комнатах. В жилых корпусах оборудованы мультизоны для организации досуга, например занятий по развитию мелкой моторики для сохранения памяти и речи.

Скалодром, атриум и скульптурная мастерская: все о современной московской школе

Столичные школы превращаются в технологичные образовательные площадки. В этом году учеников впервые приняла школа № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева на Скандинавском бульваре, в доме 23, строении 3 (ТиНАО, поселение Сосенское). Образовательный комплекс включает в себя школу на 550 мест и детский сад на 200.

Сердцем школы стал атриум в центральной зоне, который можно использовать как лекторий, кинотеатр, место для проведения концертов и мероприятий. Пространства для занятий живописью и хореографией, мастерские по обработке дерева и ткани, медиалаборатория со студией звукозаписи, павильон для видеосъемок, компьютерный класс, скалодром, гончарная и скульптурная мастерские — чего в новой школе только нет для развития детей и раскрытия их талантов. А основы физики, технологий и промышленного дизайна изучают в кабинете с 3D-принтерами, плоттерами и лазерными резаками. Воспитанники детского сада посещают музыкальный и физкультурный залы.

