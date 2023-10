Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На востоке Москвы в этом году реализовано больше десятка интересных проектов благоустройства. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

«В Косино-Ухтомском привели в порядок парк у Святого озера. Это излюбленное место для прогулок и отдыха местных жителей, которому не хватало обустроенных маршрутов, освещения, современных детских и спортивных площадок. Благоустройство позволило восполнить эти пробелы», — написал Мэр Москвы.

Лесную зону оставили нетронутой, работы провели за ее пределами или на уже существовавших площадках. На центральной аллее парка обновили дорожки, установили большие качели с навесами, разбили цветники. Преобразилась и площадь около стелы «Слава защитникам Отечества».

В северной части парка теперь можно отдохнуть на поляне с шезлонгами или заняться йогой. Для детей появилась современная игровая площадка с комплексом в виде корабля, веревочным городком и качелями. Для любителей физкультуры и спорта сделали площадку с уличными тренажерами и футбольное поле с искусственным газоном. Те, кто предпочитает экстремальные виды спорта, могут потренироваться на памп-треке и в скейт-парке. Для велопрогулок проложена дорожка по периметру парка.

Там же, в Косино-Ухтомском, благоустроили прибрежную территорию Белого и Черного озер. Около Черного озера на месте старого футбольного поля появился новый спортивный кластер с многофункциональными площадками, где можно поиграть в баскетбол, волейбол, теннис. Со стороны Заозерной улицы организована пляжная зона с шезлонгами, площадкой для пляжного волейбола, детской площадкой. Между Белым и Черным озерами проложили комфортный пешеходный маршрут, обновили смотровую площадку, сделали места для отдыха. Рядом обустроили детскую площадку.

Сергей Собянин назвал места для отдыха у воды, которые появятся в Москве в этом году

Еще один проект в этом районе — парковая зона вблизи улицы Медведева. Здесь реконструировали два пешеходных моста через реку Рудневку, теперь прогуляться можно по деревянным настилам с ограждениями. На границе природной территории привели в порядок старые детские и спортивные площадки, а также обустроили новые. Кроме того, отремонтировали дорожки, установили опоры наружного освещения.

«В Новогирееве в последние годы поэтапно благоустраиваем парк на Зеленом проспекте, включая территорию возле памятников “Скорбящим матерям” и “Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане”. В этом сезоне жители получили новые детские площадки, спортивные зоны и места для прогулок, в том числе с домашними питомцами», — добавил Мэр Москвы.

На круглой баскетбольной площадке можно играть и в стритбол. Для зрителей установлены трибуны по типу амфитеатра. Рядом сделали поле для панна-футбола и площадку для воркаута. Привели в порядок и территорию у мемориального комплекса.

В Новокосине преобразилась центральная улица — Новокосинская. Въезд в район теперь украшает арт-объект в виде шара, дизайн которого выбирали сами жители в ходе голосования на портале «Активный гражданин».

На площади перед домом 31 на Городецкой улице реконструировали фонтан. В отличие от старого он сухой, то есть не имеет видимой чаши — вода бьет из-под поверхности и тут же отводится обратно в подземный резервуар. В вечернее время включается подсветка. Еще один сухой фонтан сделали между домами 12 и 14 на Новокосинской улице. Там же установили уличные тренажеры и игровые площадки, рассчитанные на детей разных возрастов. Вскоре там обустроят теннисный корт.

До недавнего времени территория вдоль улицы Сталеваров представляла собой пустырь с протоптанными народными тропами от жилых домов к пешеходному переходу через МКАД в сторону Реутова. В этом году от Новогиреевского пруда до строения 35 на улице Сталеваров обустроили удобный пешеходный маршрут. Отремонтировали две старые и построили две новые площадки для выгула собак. Кроме того, установили дополнительные опоры освещения, чтобы пешеходам было комфортно и безопасно находиться там в темное время суток.

На месте другого пустыря, расположенного в районе Соколиная Гора, появилось пространство для игр и спорта. В квартале между домами 47 и 51 на Кирпичной улице теперь расположены игровые комплексы, балансиры, карусели, качели, уличные тренажеры, универсальная площадка для футбола и баскетбола.

Выполнили благоустройство территории возле районного центра «Янтарь» в районе Преображенское. Здесь обустроили зоны тихого отдыха с качелями и скамейками. Поставили игровой и спортивный комплексы, столы для игры в шахматы и настольный теннис. На месте народных троп проложили удобные дорожки, разбили газоны, установили систему энергоэффективного освещения. Обустроили парковку для велосипедов и самокатов.

Теперь это часть крупной зоны отдыха, в которую входят Черкизовский пруд и Детский Черкизовский парк. По обновленному пешеходному маршруту длиной более километра можно добраться от Открытого шоссе до Большой Черкизовской улицы.

«Комфортно и уютно стало во дворе центра московского долголетия “Богородское”. Территорию озеленили: разбили газоны и цветники, дополнительно высадили деревья и декоративные кустарники. Проложили новые дорожки и установили современные фонари. Оборудовали площадки по интересам. Желающие могут заниматься на уличных тренажерах, играть в настольный теннис, общаться на удобных скамейках. Есть место для проведения мероприятий», — добавил Сергей Собянин.

Кроме того, этим летом появился пешеходный маршрут со спортивной зоной между Суздальской улицей и Носовихинским шоссе. Теперь жители района Новокосино и города Реутова могут с комфортом добираться до станции метро «Новокосино». Также сделали две площадки для выгула собак с барьерами, горками и тоннелями.

Завершили благоустройство в жилом квартале в границах Мартеновской улицы и двух проспектов — Федеративного и Зеленого — в Новогирееве. Территорию украсили арт-объекты, выполненные в технике «перовская мурава».

Преобразилась территория центра поддержки семьи и детства «Горизонт» на улице Вешняковской (дом 6а) в районе Вешняки. Здесь разместились четыре площадки с игровыми комплексами, различными видами качелей, батутами и развивающими модулями, многофункциональное поле и зона с гимнастическим комплексом, уличными тренажерами и турниками. Есть здесь также площадка для изучения правил дорожного движения.

На Вольной улице в районе Соколиная Гора создали Аллею памяти. Это мемориальная зона с обелисками в память о воинах — работниках авторемонтного завода № 1 «Аремз» и Московского завода тепловой автоматики, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Еще более зеленым стал партер Главной улицы в районе Восточный. Около досугового центра оборудовали площадку с тренажерами. По просьбам жителей реконструировали фонтан.

Все эти проекты приносят пользу жителям и повышают комфорт городской среды на востоке Москвы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI