Росомахи, черепахи и детеныш панды: как в Москве сохраняют диких животных

На особо охраняемых природных территориях города обитает около трех тысяч видов редких животных. Из них 573 вида занесены в Красную книгу Москвы.

Как в столице охраняют диких зверей и птиц, зачем нужно создавать их искусственные популяции и хорошо ли живется обитателям зоопарка, рассказываем во Всемирный день защиты животных.

Вылечить, накормить и отпустить

Диких зверей и птиц, попавших в беду, берут под опеку специалисты центра реабилитации диких животных. Все секреты его работы знает Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Мир животных в Москве достаточно обширен, и периодически кто-то из лесных обитателей случайно попадает на городские улицы. Основная миссия центра реабилитации диких животных — спасение зверей и птиц. Наши специалисты работают круглосуточно, и мы можем принять до 800 подопечных», — рассказал Сергей Бурмистров.

В центр, расположенный в деревне Андрейково Московской области, поступают травмированные обитатели столичных лесопарков, найденные на улицах экзотические животные, жертвы незаконной коммерции, например совы и обезьяны, с которыми нелегальные дельцы предлагали сфотографироваться.

Сначала специалисты создают подходящие условия содержания, в том числе оптимальные температуру, влажность, питание. Иногда приходится менять неправильные пищевые привычки подопечных: например, львенка, которого кормили котлетами и отварной курицей, учили есть сырое мясо на кости. При серьезных травмах зверей направляют в ветеринарные клиники. Так было, когда льву потребовалась операция на глазах, а львице устанавливали штифты в лапу.

«В нашей работе всегда есть доля внезапности. Холодной зимней ночью нам привезли 600 попугаев, задержанных на таможне. Бывает, поступает 25–30 обезьян за один раз. Тяжелее всего приходится с малышами. Когда к нам попали два медвежонка, сотрудникам пришлось круглосуточно носить с собой бутылочки с молоком и кормить их каждые два часа. При выкармливании косулят использовали молоко коз, живущих в центре», — поделился собеседник mos.ru.

Вылеченных обитателей природных территорий Москвы выпускают на волю. Для экзотических зверей и птиц стараются найти подходящий дом: например, львица и тигр уехали в зоопарк Ярославля, медведи сейчас живут в Липецком зоопарке, лев Лемик отправился в Абакан, тигр Степан поселился в Московском зоопарке, а коллекцию Ленинградского совсем скоро пополнит группа змей. Но некоторые подопечные остаются жить в центре.

Свой вклад в заботу о диких животных могут внести и горожане. О попавших в беду зверях и птицах нужно сообщить по телефону горячей линии: +7 (495) 777-77-77. Специалистам следует рассказать о нетипичных для Москвы животных: енотах, пестрых змеях, обезьянах, попугаях, — а также о пострадавших представителях местной фауны. О недобросовестных коммерсантах лучше сообщить в полицию. А вот привычные обитатели столицы: зайцы, лисы, лоси, ястребы, летучие мыши — не должны вызывать беспокойство.

Верблюдам — пустыню, такинам — горы

Заботой о видах, которые находятся под угрозой исчезновения, заняты специалисты центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Секретами работы поделилась Татьяна Рожкова, ведущий зоолог центра.

«Зоопарки уже давно переросли просто показ животных. На первый план вышла их природоохранная функция. Причем это не только содержание и размножение редких животных, но и просветительские задачи. Московский зоопарк в этом отношении — флагман для всей страны. Центр воспроизводства стал оазисом, Ноевым ковчегом для краснокнижных видов, для некоторых это единственный путь к спасению», — отметила Татьяна Рожкова.

В центре обитает 1668 особей — представителей более чем 200 краснокнижных видов. Специалисты реализуют международные программы по сохранению редких млекопитающих, птиц и змей. Они также ведут серьезную научную работу, результаты которой высоко ценят во всем мире.

Центр воспроизводства редких животных находится под Волоколамском, на месте бывшего песчаного карьера. Территория позволяет воссоздать привычные для зверей условия обитания. С помощью бетонных плит и каменной крошки сделали горы для такинов, верблюды живут в вольере с песком, а росомахам выделили участок с деревьями и кустарниками. Сюда заселяют виды, способные без труда переносить подмосковный климат. Среди обитателей — белые медведи, амурские тигры, снежные барсы, гепарды, полярные совы, рыбные филины, лесные северные олени. Здесь превосходно себя чувствуют и более теплолюбивые фоссы, редкие виды попугаев и змей.

Специалисты центра заботятся о том, чтобы подопечные могли и хотели заводить детенышей. В этом деле важно учесть абсолютно все. Самца сычуаньского такина подпускают к самке в определенный период с расчетом на то, что потомство появится в теплое время года и у малышей будет больше шансов выжить. А журавлей знакомят через плотную решетку, иначе они могут навредить друг другу.

«Для одной из самок молуккского какаду мы никак не могли подобрать партнера. Предложить ей богатый выбор не удавалось — этот вид очень редко встречается в коллекциях зоопарков. Однажды к нам поступило сразу семь самцов, один другого краше. С самым невзрачным из них ее сердечко екнуло. Они жили долго и дружно, регулярно высиживая птенцов», — поделилась Татьяна Рожкова.

В 2022–2023 годах в центре появились на свет три джейрана, теленок домашнего яка, детеныш зебувидной коровы, два белоплечих орлана, три северных лесных оленя, росомахи, викуньи, харзы и другие краснокнижные малыши. Побывать в центре можно, записавшись на экскурсию на сайте.

Опытные специалисты и ценные малыши

Всем гостям и жителям столицы хорошо знаком еще один центр защиты диких животных — Московский зоопарк. Для некоторых зверей он становится настоящим домом, так как из-за травм или недостатка опыта в охоте они не смогли бы выжить в естественной среде обитания.

У специалистов ветеринарного штаба Московского зоопарка большой опыт в реабилитации, и они спасают животных, попавших в беду в разных уголках нашей страны. В приоритете — оказать помощь раненому зверю, а потом вернуть его в дикую природу. Однако это не всегда возможно.

Одна из самых известных историй последних лет — спасение белого медведя с тяжелыми огнестрельными ранами на острове Диксон в Красноярском крае. А тигрица Тесс прибыла в Москву из Приамурья. Из-за травмы у нее неправильно выросли зубы и деформировались десны. Прибежище в зоопарке нашли также белая медведица Томпа, котята манула Алиса и Брунгильда, амурский тигр Степан.

Реабилитацией животных занимаются 18 сотрудников зоопарка: врачей, лаборантов, специалистов по уходу. В их распоряжении современное оборудование и средства для проведения анализов и лечения. При необходимости к работе привлекают ветеринаров и узких профессионалов из других организаций.

Кроме того, в Московском зоопарке живут и приносят потомство редкие животные из разных регионов мира. Главным событием года стало рождение первого в России детеныша большой панды. Знаменитая пара Жуи и Диндин внесла значимый вклад в дело создания резервной популяции черно-белых медведей.

Еще в этом году в Московском зоопарке вылупились семь птенцов красных и четыре птенца розовых фламинго, появились на свет капибарята, потомством обзавелись кустарниковые собаки и кошачьи лемуры.

Благодаря стараниям специалистов в зоопарке выживают детеныши, которым в дикой природе грозила бы гибель. Так, маленькую альпаку отказалась выкармливать мать, и ее выхаживали зоологи. Сегодня она прекрасно себя чувствует и с удовольствием познает мир.

