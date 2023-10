Проявить себя и устроиться на стажировку: «Техноград» приглашает студентов на конкурс рекламных проектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ проходит конкурс профессионального мастерства «Digital PRактика — 2023». Он рассчитан на студентов московских вузов, обучающихся по направлениям «Реклама и связи с общественностью», «Маркетинг» и «Дизайн».

Участники смогут проявить свои профессиональные навыки, решая задачи по запросам лидирующих компаний рынка, а также научиться работать в команде. По результатам конкурса студенты сформируют портфолио, авторы наиболее интересных из них получат приглашения на стажировку или предложения о трудоустройстве.

Участникам конкурса предстоит разработать промокампанию для сети гипермаркетов, коммуникационную стратегию и креативную концепцию для повышения узнаваемости бренда готовой еды сети супермаркетов. Также студентам предложат подумать над позиционированием и визуальной составляющей мебельного ретейлера, диджитал-стратегией продвижения продаж двух брендов биологических добавок и выполнить другие задания.

Команды будут работать над заданиями в течение двух месяцев. Презентации исследовательской части проектов пройдут 14 и 21 ноября, итоговые защиты — 12 и 19 декабря. Оценивать работы будут представители компаний-заказчиков, а также эксперты индустрии.

Участвовать в конкурсе может как команда, так и один человек. Для этого необходимо подать заявку до 10 октября на сайте от имени своего учебного заведения или самостоятельно, в порядке самовыдвижения. В одной команде не может быть больше семи участников. Заявка подается капитаном студенческой команды.

Руководителем оргкомитета конкурса «Digital PRактика» является член Союза дизайнеров России, директор по стратегическому планированию рекламных агентств Вадим Матюшкин.

Конкурс проходит при поддержке центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» с 2020 года. Каждый сезон представители компаний предлагают командам провести исследовательские работы по решению актуальных проблем и применить свои творческие и аналитические способности на практике.

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» — уникальная образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Центр развития карьеры является одним из направлений деятельности «Технограда». Специалисты центра помогают в поиске профессий в соответствии с индивидуальными особенностями соискателей, в карьерном планировании и обучении.

