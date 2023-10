Политех принимает III Всероссийские студенческие игры национальных и неолимпийских видов спорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 6 по 7 октября Политех будет принимать III Всероссийские студенческие игры. Организаторы соревнований — СПбПУ и Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России (КННВС России) при поддержке Министерства спорта РФ, Российского студенческого спортивного союза, Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

В течение трёх дней на базе Спортивного комплекса «Политехник» пройдут соревнования в двенадцати видах спорта, не входящих в программу Олимпийских игр: армрестлинг, гиревой спорт, компьютерный спорт, корэш, перетягивание каната, спортивное ориентирование, сумо, шашки, флорбол, флаинг диск, чир-спорт и бейсбол-5.

Помимо основной программы игр, болельщики и участники ознакомятся с демонстрационной программой по шахбоксу и боулспорту.

«Для нашего Студенческого спортивного клуба „Чёрные медведи — Политех“ большая честь выступать организатором игр и принимать на своей площадке студентов со всей России, — говорит директор Спортивного Клуба „Чёрные Медведи — Политех“ Дмитрий Олейник. — Наш клуб насчитывает более 70 видов спорта, и нам приятно, что мы можем познакомить молодёжь с национальными и неолимпийскими дисциплинами, которые не так хорошо известны. Хотел бы выразить благодарность коллегам из Комитета по физкультуре и спорту города и Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России за доверие. Мы обещаем сделать всё возможное, чтобы игры прошли на высшем уровне и оставили незабываемые впечатления у всех участников».

Программа соревнований

6 октября

09:00–20:00 — перетягивание каната (большой зал)

09:00–21:00 — армрестлинг (универсальный зал)

09:00–18:00 — гиревой спорт (волейбольный зал)

10:00–20:00 — корэш (зал единоборств), киберспорт (Центр киберспорта), флорбол (СК «Приморец»), спортивное ориентирование (Кавголово)

10:00–15:00 — флаинг диск (стадион), боул-спорт (земляное покрытие)

18:00–20:00 — шахбокс (зал бокса)

16:00–7:00 — торжественное открытие (стадион)

7 октября

09:00–17:30 — шашки (универсальный зал), чир-спорт (волейбольный зал), сумо (зал единоборств)

10:00–17:00 — киберспорт (Центр киберспорта), флаинг диск (стадион)

10:00–17:30 — бейсбол-5 (большой зал)

15:00–21:00 — шахбокс (зал бокса)

19:00–20:00 — закрытие (стадион)

