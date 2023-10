Политех открыл первый в России университетский фиджитал-центр

Source: MIL-OSI Russian Language News

Спорт и цифровые технологии соединились в Фиджитал-центре «Берлога» — проекте Института физической культуры, спорта и туризма СПбПУ . Это первый университетский фиджитал-центр в России, а в Петербурге — первый в принципе.

Центр был задуман для того, чтобы соединить виртуальную и реальную активность молодёжи, компьютерные технологий и классический спорт, создать условия для обучения и тренировок студентов Политеха в самом молодом виде цифрового спорта (включён во Всероссийский реестр видов спорта 31 января 2023 года — Прим. ред.), готовить сборные команды университета к отборочным состязаниям на Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» и другим соревнованиям в концепции «фиджитал». Таким образом, Политех стал первым и единственным вузом в России, который запустил практическую фиджитал-физкультуру для студентов.

Официальное открытие центра «Берлога», расположенного по адресу Гражданский проспект, 30, за общежитием № 13, состоялось 3 октября.

«Сегодня совершенно новый подход к увлечениям молодых, — обратился к участникам торжества ректор СПбПУ Андрей Рудской. — Киберспорт — это одна из актуальных программ реализации ваших талантов в IT-технологиях. А фиджитал-центр — это правильная и плодотворная попытка объединить три важные составляющие в жизни молодого человека. Первая — это классический спорт, вторая — цифровой, и третья — обучение плюс повышение квалификации. Таким образом, мы открываем сегодня центр гармоничного, современного развития молодёжи. И сегодня уже двести человек записались сюда. Честь и хвала руководству института и всем, кто организовал это мероприятие, за то, что сделали невозможное и воплотили мечту в жизнь. Мы будем эту практику расширять и совершенствовать, количество участников в центре не ограничено, площадок таких будет несколько. В добрый путь!»

Президент региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация фиджитал спорта города Санкт-Петербурга» Георгий Зарубин зачитал поздравление и благодарность Политеху за продвижение фиджитал-спорта от генерального директора Агентства развития компьютерного спорта Антона Кары. Агентство — один из организаторов турнира «Игры Будущего», который пройдёт в Казани в 2024 году.

Со своей стороны Герман Зарубин пожелал студентам Политеха раскрывать неожиданные таланты через участие в необычных соревнованиях, стремиться к новым знаниям, чему способствует концепция «фиджитал»: Желаю вам тренироваться, развиваться, чтобы лучшие из вас поддерживали высокий статус Политехнического университета как одного из лидеров киберспортивной сферы, который несколько лет подряд занимал первые места среди вузов в компьютерном спорте. И я искренне надеюсь, что это достижения будут продолжены и в фиджитал-спорте. Уверен, что вы сможете достойно представить свой университет не только на региональных соревнованиях, но и на российских и даже международных .

«Наверное, так и должно быть, что первый фиджитал-центр при вузе открыт в вашем университете, ведь Политех действительно первый во многих вещах, — отметила директор „Газпром-школы Санкт-Петербург“ Татьяна Корниенко. — Школа Газпрома тоже пользуется поддержкой Политеха, первого сентября мы открыли кабинет VR-технологий, киберспорта и фиджитал, и в рамках нашего сотрудничества преподаватели вуза учат и наших ребят».

На торжественном открытии присутствовал Сергей Малышев, отец выпускника Политеха Алексея Малышева , который, ещё будучи студентом, возглавил киберспортивное движение в университете и вывел его на всероссийский и международный уровень. Под руководством Алексея сборная команда СПбПУ по киберспорту с 2016 по 2020 год трижды становилась чемпионом страны и победила на международных университетских соревнованиях.

Сергей Малышев поблагодарил Политех за приглашение. Вспоминаю 2016 год, когда мой сын Алексей только поступил в университет, пришёл ко мне и сказал, что хочет пойти к ректору и предложить развивать киберспорт в университете, — поделился он. — Я тогда сказал сыну, что, скорее всего, он опережает события, это ещё далёкое будущее. Но оказалось, я был неправ, а он прав, и руководство Политеха прозорливо, а дальнейшие события стали тому подтверждением. Алексей горел идеей, что команда Политеха должна быть сильнейшей, объединял ребят, тренировался с ними, искренне переживал за них. Всё это работало. К несчастью, два года назад жизнь Алексея трагически оборвалась. И я благодарен руководству Политеха, что в вузе нашли возможность отразить эту страничку истории в развитии киберспорта и посвятили Алексею уголок памяти .

Директор Института физической культуры, спорта и туризма Валерий Сущенко поблагодарил Сергея Малышева: Спасибо, Сергей Николаевич, за сына и за дело, которое он начал. Пока жива память об Алексее, он с нами .

Мероприятие продолжилось церемонией перерезания зелёной ленточки, и Фиджитал-центр «Берлога» теперь уже официально раскрыл двери для желающих заниматься физкультурой вот таким необычным образом. Более 200 студентов 1 и 2 курсов будут посещать занятия в рамках практического курса «Элективная физическая культура и спорт» под руководством преподавателя кафедры физической подготовки и спорта ИФКСТ Артёма Усовича. Половина занятий посвящены гимнастике, лёгкой атлетике, общей физической подготовке, стритболу, мини-футболу, подвижным играм и выполнению норм ГТО. Другая половина — это обучение технике и тактике игр на компьютерах, консолях, автосимуляторах и системах виртуальной реальности.

В центре есть всё необходимое для традиционных видов спорта и их цифровых аналогов. Digital-зона укомплектована игровыми компьютерами, автосимуляторами, системами виртуальной реальности, игровыми консолями. Часть оборудования приобретена на средства гранта проекта «Приоритет-2030». Особый интерес представляет отлично оборудованная студия трансляций, где будет проходить курс повышения квалификации «Комментатор спортивно-массовых событий в фиджитал-спорте», запущенный при поддержке «Игр Будущего». Это первый курс по фиджитал-спорту в Санкт-Петербурге. Занятия ведёт куратор студии Владислав Завьялов. А в остальное время здесь тренируются студенты по направлению VR. Кстати, сборная Политеха по VR уже может похвастаться первыми победами .

Physical-зона центра включает спортивные площадки для мини-футбола, стритбола и волейбола, зал для борьбы, танцевальный зал, тренажёры, уличные снаряды, комнаты для переодевания. А Phygital learn-зона представлена лекционным классом на 18 человек по актуальным для развития фиджитал-движения программам подготовки.

На стендах Фиджитал-центра можно ознакомиться с историей становления компьютерного спорта в Политехе , узнать расписание занятий и соревнований. Так, в течение 2023/24 года на базе центра пройдут более 30 соревнований. Один из турниров — весенняя серия PolyCup — будет носить имя его основателя Алексея Малышева.

