ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» будет сотрудничать с Заполярным государственным университетом

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого в лице проректора по цифровой трансформации Алексея Боровкова и Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского в лице ректора Евгения Голубева подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписание документа произошло во время визита Алексея Боровкова в ЗГУ, в рамках которого состоялась двухчасовая публичная лекция на тему «Новые производственные технологии. Аддитивное производство. Цифровой инжиниринг. Технология разработки цифровых двойников изделий». Участниками публичной лекции стали студенты и аспиранты Заполярного госуниверситета, инженеры и сотрудники Норильского дивизиона компании «Норникель», а также предприниматели города.

Целью сотрудничества ведущего технического вуза России и самого северного в стране инженерно-технического университета, согласно подписанному документу, станет обеспечение условий для создания нового типа инженерной подготовки кадров в современных условиях, а также проведение совместных исследований и разработок, направленных на решение актуальных научно-технологических и инженерно-технических задач для лидера горно-металлургической промышленности России «Норникеля». Так, университеты планируют совместную образовательную, научно-технологическую и инновационную деятельность в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». В первую очередь, взаимодействие будет направлено: на поддержку программ развития Передовой инженерной школы, действующей в СПбПУ и формируемой в ЗГУ; обеспечение прохождения практик и стажировок для талантливых студентов магистерских программ и работу с опытными наставниками-инженерами как из университетской среды, так и от индустриального партнера; повышение квалификации и профессиональной переподготовки для преподавателей, инженеров и управленческих команд Передовых инженерных школ, в том числе в форме стажировки на базе СПбПУ и высокотехнологичных компаний.

Подготовка инженерных кадров мирового уровня в условиях новой реальности — главная задача для Передовой инженерной школы СПбПУ “Цифровой инжиниринг”. Подготовить таких специалистов можно лишь в тесном сотрудничестве с индустриальными партнерами — высокотехнологичными компаниями. Соглашение с Заполярным государственным университетом усилит наши общие компетенции в этом направлении деятельности, позволит обеспечить их трансфер и взаимодополнение. Кроме того, необычайно важна подготовка специалистов для решения задач конкретного работодателя. В случае с Норильском мы, конечно же, имеем в виду крупнейшего в мире производителя никеля и палладия — компанию “Норильский никель”. Очень важно, что в ходе визита удалось встретиться с руководством Заполярного филиала компании и ведущими специалистами, чтобы обсудить актуальные научно-технические задачи , — прокомментировал значимость подписанного соглашения проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков.

Напомним, в 2023/2024 учебном году при содействии компании «Норникель» и российских инжиниринговых центров, включая Инжиниринговый центр СПбПУ, Заполярный государственный университет запустил единственную в России программу бакалавриата по 3D-печати металлом. Эта инициатива позволит начать в Норильске исследование и развёртывание производств порошкообразных расходных материалов для 3D-печати металлом, что создаст задел на технологическое лидерство «Норникеля» в области изготовления горного оборудования.

Кроме того, часть соглашения СПбПУ и ЗГУ касается развития инфраструктуры двух вузов, в частности создания специальных образовательных пространств: лабораторий, опытных производств, интерактивных комплексов опережающей подготовки, цифровых, умных и кибер-физических фабрик, оснащённых современным высокотехнологичным оборудованием, высокопроизводительными вычислительными системами и специализированным прикладным программным обеспечением.

Университеты всегда сотрудничают по нескольким направлениям, это нормальная работа. В этом году при поддержке Инжинирингового центра Питерского Политеха мы запустили совместную бакалаврскую программу “Цифровой инжиниринг и 3D-печать”. Сейчас мы зафиксировали официально это сотрудничество, которое по факту мы уже начали. Это рамочное соглашение, которое предполагает научно-техническое сотрудничество для совместного решения задач индустрии, в первую очередь, компании “Норильский никель” — нашего главного индустриального партнёра.

Мы хорошо знаем индустрию здесь и достаточно давно знакомы с командой Инжинирингового центра, входящего в Передовую инженерную школу СПбПУ, которую Алексей Иванович возглавляет. Мы понимаем, что будет востребовано нашими студентами, что могут дать нам те уникальные компетенции, которые есть у Политеха, у Передовой инженерной школы, которую они создали. С огромным удовольствием мы будем совместно работать в Заполярном университете для того, чтобы и задачи производства здесь решались, и студенты на этих примерах получали новые ультрасовременные навыки, позволяющие им найти себя. Главное, чтобы это были не игровые задачи, а реальные промышленные задачи, которые успешно решают в ПИШ СПбПУ “Цифровой инжиниринг”. Нам важно сейчас настроить процесс так, чтобы наши студенты имели возможность общаться с ведущими экспертами, которые решают макроуровневые задачи, и участвовали в реальных проектах, используя передовые цифровые и производственные технологии , — отметил ректор Заполярного государственного университета Евгений Голубев.

Отдельной строкой соглашения отмечено осуществление совместных действий, направленных на создание университетского зеркального инжинирингового центра в сотрудничестве с высокотехнологичными компаниями России. Отметим, что Санкт-Петербургский политехнический университет обладает большим опытом в организации зеркальных инжиниринговых центров на базе российских образовательных организаций, промышленных корпораций и региональных операторов по решению актуальных технологических и инженерных задач промышленности, направленных на обеспечение технологического суверенитета России.

